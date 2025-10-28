La secuencia del escupitajo de Almada, que niega el técnico del Real Valladolid

El supuesto escupitajo de Guillermo Almada a los aficionados deportivistas que se encontraban detrás del banquillo del Real Valladolid fue captado por el fotógrafo David ... Mosquera Rey que 'capturó' el partido para El Norte de Castilla el pasado domingo.

El profesional gallego fotografió la secuencia del enfrentamiento entre el técnico del Real Valladolid y varios seguidores blanquiazules, una vez que el Dépor anotó el tanto de penalti que significaba el empate del partido en las postrimerías del choque.

Fotos de David Mosquera Rey 1 /

La secuencia revela como el preparador uruguayo se eleva para dirigirse a los aficionados deportivistas, en un gesto antinatural que ha sido criticado mucho en La Coruña, y en el que parece que el técnico escupe hacia la grada.

Sin embargo, el propio Almada ha desmentido que escupiese, asegurando que «esa no es la realidad», para inmediatamente añadir que vive los partidos «intensamente».