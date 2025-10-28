El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada se dirige a la grada de Riazor el pasado domingo. Fotos de David Mosquera Rey
Real Valladolid

La secuencia del escupitajo de Almada, que niega el técnico del Real Valladolid

El fotógrafo David Mosquera Rey recoge la secuencia del enfrentamiento del entrenador con los aficionados deportivistas

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 18:47

Comenta

El supuesto escupitajo de Guillermo Almada a los aficionados deportivistas que se encontraban detrás del banquillo del Real Valladolid fue captado por el fotógrafo David ... Mosquera Rey que 'capturó' el partido para El Norte de Castilla el pasado domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

