Sandro Ramírez: «El delantero necesita marcar pero no es algo que me provoque ansiedad» Sandro Ramírez, en rueda de prensa. / El Norte El delantero canario, que marcó su primer gol de blaugrana en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal, confía en repetir y plasmar sobre el campo la buena sintonía que tiene con Sergi Guardiola LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:52

Sorprendió, y mucho el pasado domingo en el estadio Zorrilla, que Sandro no entrara en el once inicial ante Osasuna. El delantero canario hubo de esperar en el banquillo a una oportunidad que llegó en los minutos finales, con el partido ya revolucionado por el tanto visitante, y el balance de su debut pasó inadvertido.

En Villarreal, a priori, sí la tendrá por la baja de Enes Ünal. «No hablé de ese tema con el míster. Los doctores nos pusimos de acuerdo en que la lesión es complicada porque los isquios hay que cuidarlos, y luego es verdad que en esa semana estuve un poco temeroso. Pero mi idea era llegar para ese partido. El míster lo decidió así y no hay más que hablar, estoy a disposición para lo que haga falta», ha explicado Sandro, consciente de que le falta un punto para estar al cien por cien. «Físicamente a lo mejor no estoy al nivel de mis compañeros porque me hace falta ese ritmo de competición. Tenía muchas ganas en el primer partido y al final te quedas con mal sabor de boca. Pero ya he dicho que es un año muy importante para el club pero también para mí, y quiero tener esa oportunidad para demostrar lo que soy».

En el estadio de La Cerámica le vendrán buenos recuerdos, puesto que fue allí, a pase de Messi, donde marcó su primer gol con la camiseta del FC Barcelona. «Ojalá también marque allí el primero con la camiseta del Valladolid. Al final cuando llevas tiempo sin marcar sí que es verdad que lo necesitas, pero no me crea esa ansiedad. Estoy tranquilo porque siempre he hecho goles, y con continuidad y confianza los jugadores pueden demostrar lo que llevan dentro».

Sandro, que ha reconocido que no se enteró de la tormenta de anoche porque «estaba en el sofá viendo fútbol», confía también en que pronto se pueda plasmar en el campo la buena sintonía que ha tenido con Sergi Guardiola desde el primer día. «Creo que en pretemporada se ha visto que nos entendemos muy bien, sabemos a lo que juega cada uno. Cada uno conoce las características del otro pero al final jugamos el papel que quiere el míster. Desde el primer día hemos tenido ese 'feeling'», asegura, apuntando que él prefiere jugar por detrás del '9'. «Siempre que juegas con dos puntas uno juega más adelantado, a mí me gusta jugar más por detrás y tener más libertad para llegar mejor desde atrás».