Salisu da la receta para ganar al Atleti: «Fuertes mentalmente, agresivos y confianza en nosotros» Salisu guarda distancias en una acción del partido ante el Espanyol. / LOF El central ghanés, lesionado en Cornellá, se ha incorporado al grupo con ganas de seguir creciendo. «He mejorado en confianza y en mi juego con balón», asegura LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 3 octubre 2019, 13:02

Ha completado este miércoles su primera sesión de entrenamiento de la semana, a cuatro días para el partido ante el Atlético de Madrid. Mohamed Salisu (Ghana, 1999) se retiró del último partido con una contractura en el musloy su participación en la próxima jornada está en duda pese a que el propio jugador ha señalado que está recuperado y preparado para seguir sumando minutos a su primera temporada en Primera División (603 suma ya).

«Creo que estoy bien, aunque un poco cansado porque jugamos tres partidos en la semana», ha reconocido al término del entrenamiento matinal, poco antes de explicar la acción en la que sintió el tirón. «Fui a hacer una entrada (tackel) y sentí un tirón en el muslo, intenté jugar pero no podía y enseguida pedí el cambio al entrenador».

Después de tres días de descanso sin entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, Salisu se ha incorporado hoy al grupo con la mente puesta en el partido ante el Atleti. «Creo que estoy preparado para jugar. Me encuentro bien, he entrenado con el resto de los compañeros y espero jugar el domingo».

El central ghanés insiste mucho en la confianza y mentalidad del vestuario cuando se le pregunta por el potencial de los rivales, en este caso del Atlético de Madrid que llega con el tridente formado por Joao Félix, Morata y Diego Costa. «Ellos tienen buenos delanteros pero hay que tener mentalidad y confianza en nosotros porque no podemos dejar los puntos en nuestra casa. Hay que estar agresivos», ha apuntado. «Va a ser difícil pero lo importante es la mentalidad. podemos hacerlo si creemos en nosotros», insiste, feliz por encontrarse en el campo con otro ghanés, Thomas Partey.

Salisu ha hablado también sobre su evolución en su estreno en Primera División. «Creo que que he mejorado mucho, me veo mejor en los entrenamientos y en los partidos. He crecido en mi confianza y también en mi juego con balón», asegura, consciente de que aún debe mejorar en determinados aspectos, especialmente en su respuesta en el área. «El entrenador me dice que tengo que continuar en esta línea, mejorar poco a poco y siempre concentrado. Y también que fuera del área tengo que ser agresivo y calmarme dentro del área», ha comentado en referencia al penalti cometido ante el Villarreal.

El central ghanés, que considera el del Santiago Bernabéu su mejor partido de esta temporada, asegura que tiene mucho margen de mejora todavía. «En fútbol todos cometemos errores y está claro que no fue mi intención pero los dos jugadores nos caímos a la vez y el árbitro decidió pitar penalti», ha concluido.