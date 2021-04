Roque Mesa apuesta por un Real Valladolid «valiente» y con la defensa adelantada El mediocentro ve en el vestuario blanquivioleta «un grupo que se crece ante las adversidades» Roque Mesa controla el balón en el Camp Nou ante Griezmann y De Jong. / Pau Barrena-APF ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 8 abril 2021, 11:37

Roque Mesa es uno de esos futbolistas de vocación ofensiva que prefiere a un equipo estirado y lo más lejos posible de su propia aérea. El mediocentro canario ha resultado clave en el paso adelante que ha dado el Real Valladolid en busca de un versión más punzante y así lo han reconocido los aficionados, que le han elegido, por segunda vez consecutiva, como mejor jugador del mes. Roque Mesa valora muy positivamente la nueva versión más atrevida del Pucela, una circunstancia que considera clave para la mejoría del equipo en las últimas jornadas.

«Creo que, si en vez de defender en el área lo hacemos en el campo contrario, recuperaremos más balones y tendremos más ocasiones de gol. Lo vimos también contra el Sevilla: cuando adelantamos las líneas, robamos balones más adelante, tenemos más posesión y de ahí vino la jugada del penalti. Cuando el equipo ha salido así, ha tenido muchas oportunidades de ganar. Debe ser la línea a seguir. El otro día ante el Barça presionamos adelante ante un rival al que le gusta jugar. Si a un equipo así le robas el balón en su campo, tienes más posibilidades de marcar. En otros partidos, hay que meterse un poco más atrás, pero la línea a seguir en estos últimos partidos debe ser la de un equipo valiente, que presione de tres cuartos hacia adelante y, a partir de ahí, empezar a jugar», declaró este jueves Roque Mesa.

El mediocentro canario se mostró «orgulloso» del reconocimiento como jugador Estrella Galicia de los meses de febrero y marzo y confió en «seguir en esta línea». «Lo importante es que el equipo consiga los mayores puntos posibles», subrayó. Roque Mesa optó por no hacer comentarios sobre las polémicas decisiones arbitrales del colegiado Santiago Jaime Latre en el Camp Nou: «Antes de que me sancionen, prefiero no hablar de ello. ¿La roja a Óscar Plano? Todos vimos lo que pasó... Pero no quiero hablar del partido, sinceramente. Uno se calienta y dice cosas que no tiene que decir. Al final, me sancionarían», declaró.

Las injustas y determinantes decisiones de Jaime Latre contra el Real Valladolid han supuesto el último golpe a un equipo expuesto a todo tipo de infortunios: en las últimas semanas, el vestuario blanquivioleta ha visto cómo el portero del Sevilla privaba al Pucela de una victoria en Zorrilla en el último minuto, ha sufrido un brote de covid, así como lesiones de última hora de jugadores clave en el once... Y, como guinda, la actuación del colegiado en el Camp Nou, que ha causado una indignación que los jugadores no pueden transmitir públicamente, so pena de exponerse a más sanciones. A todo esto trata de sobreponerse una plantilla que ha demostrado gran capacidad de resiliencia durante todo el curso.

«El equipo está mentalizado para sacar cualquier situación adelante. Hemos vivido momentos muy malos durante la temporada y hemos seguido peleando. Esto se debe al gran grupo y compromiso que hay, independientemente de todo lo que nos pasa: brote de covid, lesiones, tarjetas... Al final hay un buen grupo, una buena piña que se crece ante las adversidades. Se vio contra el Barça: independientemente de todas las bajas que teníamos y con seis jugadores del filial en la convocatoria. Todos estamos comprometidos», recalcó Roque Mesa.

El Granada visita Zorrilla el próximo domingo (18:30 horas) en medio de su eliminatoria de cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United y el Real Valladolid espera sacar beneficio. «Cuando juegas entre semana y tienes otra competición, siempre atiendes a una más que a otra. Sí que es verdad que ellos están en un momento bueno en Europa y quieren seguir adelante. Podemos aprovecharnos de esta situación, pero ya sabemos que esto es Primera División y que todos los equipos se están jugando cosas. Ellos, por ejemplo, saldrán a por todas porque querrán meterse en Europa de nuevo. No podemos bajar la guardia y debemos jugar como si se tratase de una final para conseguir los tres puntos».

El 3-5-2 planteado ante el Barça permite al Real Valladolid disponer de otro ropaje táctico, más allá del 4-4-2 de los anteriores partidos. «Es una alternativa. Ante el Barcelona nos salió bien. Con esa formación competimos bien. Es otra más para intentar sacar los partidos hacia adelante. Podemos jugar perfectamente con el 4-4-2 o con esa línea de cinco. Independientemente de la formación, el equipo compitió muy bien y le plantó cara al Barça. Esperamos seguir en esa línea», confió Mesa.

El mediocentro explica que el vestuario no hace cuentas en el tramo final de la competición y que ahora mismo todas las energías están puestas en el encuentro frente al Granada «para sacar los tres puntos como sea» y alejarse de la zona de descenso. Las cuatro amarillas que acumula Roque Mesa (a una de la suspensión) hacen que el futbolista canario extreme las precauciones en el césped. «Sí, claro que lo tengo en mente. Las bajas que tenemos en el centro del campo son muchas. Solo estamos Rubén [Alcaraz] y yo de la primera plantilla. Hay jugadores del filial que nos pueden ayudar, pero somos conscientes de ello. Eso hace que me lo piense bastante para jugármela en cada partido. Contra el Barça lo pensaba y sabía que tenía que poner un poco el freno de mano a la hora de hacer entradas o de ir al cuerpo a cuerpo, porque yo soy de jugador de contacto. Debo pisar el freno un poquito, sobre todo a la hora de defender».