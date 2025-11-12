Roberto 'El Chino' Losada, más allá de un apodo

José Anselmo Moreno Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

Hace más o menos veinte años que el Pucela empezó a ser inestable. Hasta la temporada que acabó en 2004, el club había permanecido 25 años en Primera con excepción de la campaña 92/93. Aquella fatídica campaña hubo un conjunción planetaria de fatalidades, con Fernando Vázquez, Losada y Martín Cardetti en el ojo de aquel huracán. Se había roto Makukula poco después de ceder a Pachón al Getafe. Vino el francés Dagui Bakari, pero no pudo inscribirse. Jesús se lesionó y el equipo se vino abajo. De todas las calamidades, tal vez el recuerdo nos hace alguna trampa y los números podrían «rescatar» de algún modo a un jugador corajudo que hizo lo que pudo al marcar ocho goles tras verse obligado a pasar de la banda a ariete. Y eso, esperando al verano para operarse de pubis porque la nefasta planificación había dejado al equipo huérfano de delantero.

Hablamos de Roberto «El Chino» Losada. Pocas veces un apodo ha marcado tanto el destino de un futbolista, pero es que el destino ha jugado muchas veces con Losada. En Zorrilla marcó sus dos primeros goles como profesional en la portería del Fondo Sur. Fue un 2-2 ante el Oviedo. Era el día de Reyes de 1996 y Losada estaba sentenciando, sin saberlo, a un Rafa Benítez que tres semanas después fue destituido.

Muchos se acuerdan de Losada en el descenso de 2004. Ese en el que Vázquez estaba fracasando sin asumirlo. Hasta hubo una cena con periodistas para buscar armonía en la que el gallego nos quitó las copas para explicarnos su sistema sobre el mantel. Sin embargo, pocos recuerdan que Losada estaba en la plantilla que ascendió en 2007 de la mano de Mendilibar, aunque se fue en el mercado de invierno. «Yo quería jugar más (solo dos encuentros) y me fui a Las Palmas porque entre unas cosas y otras estaba empezando a dejar de sentirme futbolista».

Ampliar Roberto Losada en agosto de 2003, en su primer entrenamiento como jugador del Real Valladolid. Gabriel Villamil

En el equipo amarillo jugó casi todos los partidos de la segunda vuelta a las órdenes de Juanito y junto a unos todavía jóvenes Nauzet y Trashorras, pero no se consiguió el ascenso y se refugió en su tierra: Galicia. Jugó tres temporadas en el Lugo y, tras acabar contrato, puso rumbo a Hong Kong. Después de jugar 114 partidos en Primera, 27 de ellos con el Pucela, dice que la etapa de jugador profesional se le estaba pasando volando. A sus 34 años, quería «apurar la carrera».

«Me llamaron de la AFE. Hubo un torneo de jugadores de la asociación en Amsterdam y allí un compañero me dijo que había recibido una oferta de Hong Kong. Estaban buscando también un delantero, me llegó a mí otra oferta». Y a casi China se fue El Chino «sin pensarlo mucho». Le acompañó Dani Cancela.

Allí, en la excolonia británica, el cariño de la gente le revitalizó. Losada se convirtió en ídolo de la afición del Kitchee, el club que lo fichó. Ganaron una Liga que llevaban tiempo esperando y había pancartas en la grada que decían «Chino is Superman», recuerda Losada al tiempo que afirma con rotundidad que Hong Kong es uno de los mejores lugares del mundo y que, como él es extrovertido, se adaptó muy bien.

«Me encontré con el cariño de la gente y un estilo de vida diferente con el que me identifico, fue fácil porque el grupo de españoles que estábamos al principio hicimos piña». Así fue como Roberto «El Chino» Losada Rodríguez (Vigo, 1976) comenzó a traspasar «la frontera» de su apelativo.

«En Hong Kong todo el mundo me conoce y me aprecia», asegura un futbolista que al igual que sucedió con Sisi está «marcado» por el estilo de vida asiático. Cuenta que la gente es muy amable, y que la ciudad está en ebullición las 24 horas. «Se levantan muy temprano se acuestan tarde, trabajan muchísimo», asegura.

Su retirada fue en un partido ante el Arsenal organizado por la Premier League y, tras colgar las botas, entró enseguida a formar parte del organigrama técnico del club. El camino profesional, a once mil kilómetros de casa, seguía su curso.

Volviendo a Pucela, evoca momentos en que la fortuna «soltó la mano» al equipo. Roberto es cariñoso y necesita cariño, pero en Pucela pasaron cosas «muy surrealistas» durante aquellos años. Hasta recuerda que tuvo que pagar una multa por un gesto solidario. Tras el referido descenso de 2004, el equipo iba como un tiro en Segunda, pero llegó el accidente de Hornos en Navidad. Losada marcó poco después ante el Poli Ejido y lució un mensaje de ánimo a su compañero, hospitalizado en Uruguay. La Federación había decidido restringir la celebración de los goles y prohibió cualquier leyenda. La iniciativa de Losada, secundada también por sus compañeros en un 0-3 ante los almerienses, le supuso una multa de 500 euros. «Esperábamos que al tratarse de un mensaje de apoyo abrieran la mano, pero nos sancionaron aunque lo volvería a hacer. No me dolió pagar esa multa». Aquel era su primer gol de la temporada porque venía de una operación de pubis. Ya había acabado con molestias la campaña anterior en Primera, pero era necesario tras quedarse el equipo ofensivamente en cuadro.

Sobre su larga carrera en Hong Kong, cuenta que tras retirarse como jugador en el año 2012, ha sido técnico asistente en el Eastern Sports y en el verano de 2021 se convirtió en primer entrenador. Fue de forma interina y volvió a ser asistente porque tenía contrato por más temporadas. En Hong Kong es un ídolo, estando en el cuerpo técnico jugaba incluso en el segundo equipo, completamente amateur. Tenía ya 40 años pero su etapa de futbolista le pasó «tan rápido» que aquello era una forma de «matar el gusanillo». Que «El Chino» acabara en «casi» China (la autonomía hongkonesa está garantizada hasta 2047) es una paradoja caprichosa. Pocas veces un apodo, debido solo a rasgos faciales, se hace tan real.

