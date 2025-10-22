El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa intenta el remate de cabeza ante el portero Rubén Yáñez durante el último Real Valladolid-Sporting de Gijón Rodrigo Jiménez

El Real Valladolid remata en baja definición

El equipo blanquivioleta es el tercero que más disparos ejecuta en Segunda División, pero el cuarto por la cola en efectividad goleadora

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:17

Comenta

El Real Valladolid es un equipo ineficiente. A los flagrantes errores defensivos que acaban costándole mortales goles en contra, hay que sumar la preocupante falta ... de definición en sus acciones de ataque. Una ingente producción ofensiva suele llevar aparejada una buena dosis de goles a favor, pero el Real Valladolid se empeña en desmentir este argumento de manera recurrente. Al equipo de Guillermo Almada le cuesta horrores marcar y los números atestiguan uno de los grandes lastres que atenazan al Pucela.

