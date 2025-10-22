El Real Valladolid remata en baja definición

El Real Valladolid es un equipo ineficiente. A los flagrantes errores defensivos que acaban costándole mortales goles en contra, hay que sumar la preocupante falta ... de definición en sus acciones de ataque. Una ingente producción ofensiva suele llevar aparejada una buena dosis de goles a favor, pero el Real Valladolid se empeña en desmentir este argumento de manera recurrente. Al equipo de Guillermo Almada le cuesta horrores marcar y los números atestiguan uno de los grandes lastres que atenazan al Pucela.

Después de diez jornadas en Segunda División, el Pucela figura como el tercer conjunto de la competición que más disparos ha ejecutado, con 113 remates, un número que sólo superan el Almería (134) y Racing de Santander (119). En una tabla de equipos que finalizan las jugadas con remates (a puerta o fuera), el Pucela aparecería destacado en el podio. Sin embargo, esas cifras palidecen cuando se confrontan con los goles anotados. Los doce tantos logrados por los jugadores del Real Valladolid dejan el porcentaje de efectividad en un reducido 10,6%, el cuarto peor registro de la categoría hasta la fecha. Y este dato resulta preocupante porque los equipos que presentan peores porcentajes ocupan la zona media-baja de la tabla. Son los casos del colista Real Zaragoza (un paupérrimo 7,5% de efectividad goleadora), el Córdoba (decimotercero en la tabla, con un porcentaje del 10,19%) y el Málaga (decimoctavo en la clasificación general, con 10,47%).

Y no es que el Real Valladolid dispare poco a puerta: al revés. El conjunto de Guillermo Almada ha efectuado hasta 50 disparos entre los tres palos rivales, una cifra que sólo mejoran el Deportivo de La Coruña (52), el Almería (59) y el Racing (64). Sin embargo, los goles llegan con cuentagotas porque el Pucela juega con la mira muy desajustada. Este es un equipo que remata en baja definición.

La inefectividad del Real Valladolid tiene un nombre propio: Juanmi Latasa. No hay futbolista en Segunda División que remate más balones y, con 31 disparos efectuados, se sitúa muy por delante del segundo clasificado, Jacobo González (24), atacante del Córdoba. Pero Latasa sólo ha marcado dos goles (uno de cabeza; otro de penalti), una cifra escasa que le sitúa como el jugador de ataque que más ocasiones ejecuta.. y el que más perdona.

El 6,06% de Latasa

Si al cóctel de remates a portería o fuera añadimos también los disparos bloqueados por los rivales, observamos que Latasa presenta una efectividad goleadora del 6,06%. Latasa aparece como el gran finalizador de jugadas en el Real Valladolid, pero con poco tino. El delantero madrileño, con 33 disparos (incluidos dos bloqueados) sólo ha podido celebrar dos goles, los mismos que han marcado sus compañeros Iván San José 'Chuki' y Amath Ndiaye. Sin embargo, tanto Chuki como Amath han necesitado muchos menos disparos para marcar. En el caso de Chuki han sido diez (efectividad del 20%) y en el de Amath, once (18,18% de éxito goleador). La nómina de goleadores del Pucela la completan Mario Maroto, con un gol en dos disparos (50% de efectividad), Julien Ponceau (una diana en cuatro lanzamientos intentados, con un porcentaje del 25%), Marcos André (cinco remates totales, un gol, 20% de éxito), Jorge Delgado (con los mismos datos que Marcos André), Peter Federico (un gol en nueve intentos, 11,11%) y Víctor Meseguer (con idénticos registros que Peter Federico).

Latasa no acaba de marcar las diferencias en el Real Valladolid, a pesar del descenso de categoría. El delantero madrileño no había jugado nunca en Segunda División hasta este curso. En la élite, marcó seis goles (tres con el Getafe, tres con el Real Valladolid) en un total de 3384 minutos sobre el césped (un tanto cada 564 minutos de media). En las diez jornadas de este curso en Segunda, ha permanecido sobre el campo durante 767 minutos, con dos goles en su casillero (una diana cada 383 minutos hasta ahora).

Volviendo al plano general de la efectividad, pero con otro enfoque, los goles que marca el Real Valladolid resultan menos valiosos para obtener puntos que los que le marcan los rivales. El equipo de Almada ha sacado 15 puntos con 12 tantos a favor, pero ha dejado escapar otros 15 puntos con nueve tantos en contra. Esto dejaría una media de 1,25 puntos por gol para el Pucela y de 1,66 para sus rivales por gol marcado, obviando el 0-0 ante el Córdoba de la tercera jornada, el único encuentro que ha terminó sin goles para ninguno de los dos contendientes.