El Real Valladolid da por muerta la Ciudad Deportiva en los Anexos y estudia otro proyecto

No habrá Ciudad Deportiva del Real Valladolid en los Campos Anexos, al menos tal y como se contemplaba. El ambicioso proyecto para remodelar y ampliar ... el recinto blanquivioleta junto al estadio ha corrido la misma suerte que el también fallido Valladolid Arena en la primera década del siglo XXI. Gabriel Solares lo dejó claro en su comparecencia ante los periodistas de este pasado lunes. «La Ciudad Deportiva como se conocía es un proyecto caduco, un proyecto que no tiene nada que ver con la realidad, ni de la institución ni de la economía del club, ni del gobierno [local], ni de las necesidades que se tienen. Es un proyecto que está ahí, en el recuerdo. Desde Ignite, hoy en día tenemos la prioridad de mejorar el estadio José Zorrilla. Hay cosas que para nosotros tienen una prioridad mayor, de la mano para ir mejorando la parcela deportiva en la medida de nuestras posibilidades», apuntó el copresidente del Real Valladolid. En esas mismas declaraciones, Solares dejó la puerta abierta a otro «proceso» al señalar que la directiva blanquivioleta ya ha «empezado charlas con las distintas autoridades de todos los órdenes de gobierno» para encaminarse a una nueva «decisión».

Las fuentes consultadas dentro del Real Valladolid confirman que «cuando se tenga proyecto se anunciará», lo que confirma la idea de que los accionistas mayoritarios representados en Ignite Sports Spain y Ben Oldman manejan otra idea muy diferente a la que intentó ejecutar la anterior propiedad que encabezaba Ronaldo Nazário.

El problema al que se han enfrentado los nuevos responsables del Real Valladolid pasa por el encarecimiento de la inversión. Los números ya no dan. «[El proyecto] no es viable porque los precios de 2025 no tienen relación alguna con los del 2021», apunta una fuente autorizada del Real Valladolid. «Es un proyecto que hoy cuesta el doble o más. Cuando se tenga claridad de futuro se anunciará, pero de momento ese proyecto ya no es viable», se añade desde los despachos del estadio José Zorrilla.

El Real Valladolid había guardado la mayor parte del dinero proveniente del fondo CVC Capital Partners, dentro de la operación global de LaLiga, para este proyecto. El fondo está cuantificado en su totalidad para el club blanquivioleta en 42.023.708 euros (a devolver en 50 años). Sin embargo, esa cantidad (o los casi 40 millones que la anterior directiva pensaba emplear para sufragar la nueva Ciudad Deportiva) se queda ya muy corta para el proyecto tal y como se había planteado, por el encarecimiento de los materiales de construcción y el aumento de los precios. El dinero, por tanto, ha perdido parte de su valor con cada año de demora y parálisis del proyecto, y ahora «se empleará para infraestructura del club», según se apunta en Zorrilla.

Los terrenos junto al estadio José Zorrilla han sido vistos desde hace décadas como una posibilidad económica para el Real Valladolid. En junio de 1997, los hermanos Fernández Fermoselle rubricaron un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, con la idea de dedicar 8.500 metros cuadrados a hostelería y espectáculos y 1.500 metros cuadrados para uso comercial. En la primera década de los años 2000, Carlos Suárez pergeñó el proyecto del Valladolid Arena, con un moderno pabellón y una superficie comercial al lado del estadio. En mayo de 2007, el pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó la modificación del PGOU y dio luz verde a la superficie comercial junto al estadio Zorrilla, pero la Junta de Castilla y León, primero, y posteriormente una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León tras superar el escollo del gobierno autonómico, acabaron por convertirlo en papel mojado.

La llegada de Ronaldo Nazário como máximo accionista en 2018 activó otro proyecto: el de una nueva Ciudad Deportiva. Se pensó inicialmente en ampliar los Anexos, pero luego se aceptron los terrenos que propuso el Ayuntamiento (entonces con Óscar Puente como alcalde) en Pinar de Jalón. Sin embargo, en noviembre de 2020 se detectó que el terreno elegido tenía deficiencias en forma de excesiva porosidad y se volvió a la idea de edificar el proyecto en los Anexos. La idea era ocupar 13 hectáreas, con dos campos de entrenamiento, un pequeño estadio con gradas para reubicar también las oficinas y nuevas instalaciones para la cantera. El cambio de gobierno municipal en 2023, con la salida de la coalición PSOE-Valladolid Toma la Palabra y la entrada de PP y Vox, cuando todo parecía encarrilado, acabó por comprometer todo el proyecto, porque el programa electoral con el que se presentó el actual alcalde, Jesús Julio Carnero, prometía una reforma de calado en el estadio que se ejecutaría junto a la Ciudad Deportiva. A falta sólo de la firma, Puente dejó en manos de Carnero el proyecto, que sufrió un retroceso al no aprobarse como estaba redactado por el equipo de gobierno saliente, y todo acabó por volver a la casilla de salida.

El 1 de abril de 2025, con motivo de las obras de adecentamiento de los accesos al estadio, el alcalde Jesús Julio Carnero declaró: «Estamos trabajando internamente para la operación que permita acometer la Ciudad Deportiva y avanzar en la remodelación del estadio. Es el compromiso que tenemos: iniciar esas actuaciones», apuntó sin dar plazos. Entonces, aún no se había concretado la venta de la mayoría accionarial del Real Valladolid a los inversores mexicanos englobados en Ignite Sports Spain.

Ahora, la idea de Ciudad Deportiva como se conocía durante la etapa de Ronaldo Nazário se da ya por finiquitada, a la espera de que la nueva propiedad, de la mano de las administraciones públicas, decida la viabilidad de un proyecto diferente, aún por anunciar públicamente.