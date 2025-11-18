El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, durante el acto del lunes de entrega de insignias a los abonados, José Carlos Castillo

El Real Valladolid da por muerta la Ciudad Deportiva en los Anexos y estudia otro proyecto

El precio se ha duplicado con respecto a 2021 y el dinero reservado de los Fondos CVC se empleará para infraestructuras del club

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

No habrá Ciudad Deportiva del Real Valladolid en los Campos Anexos, al menos tal y como se contemplaba. El ambicioso proyecto para remodelar y ampliar ... el recinto blanquivioleta junto al estadio ha corrido la misma suerte que el también fallido Valladolid Arena en la primera década del siglo XXI. Gabriel Solares lo dejó claro en su comparecencia ante los periodistas de este pasado lunes. «La Ciudad Deportiva como se conocía es un proyecto caduco, un proyecto que no tiene nada que ver con la realidad, ni de la institución ni de la economía del club, ni del gobierno [local], ni de las necesidades que se tienen. Es un proyecto que está ahí, en el recuerdo. Desde Ignite, hoy en día tenemos la prioridad de mejorar el estadio José Zorrilla. Hay cosas que para nosotros tienen una prioridad mayor, de la mano para ir mejorando la parcela deportiva en la medida de nuestras posibilidades», apuntó el copresidente del Real Valladolid. En esas mismas declaraciones, Solares dejó la puerta abierta a otro «proceso» al señalar que la directiva blanquivioleta ya ha «empezado charlas con las distintas autoridades de todos los órdenes de gobierno» para encaminarse a una nueva «decisión».

