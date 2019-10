El Real Valladolid Juvenil encadena su tercera victoria consecutiva y ya acecha al segundo Un jugador del Real Valladolid Juvenil se zafa de la presión de dos rivales durante un partido en los Anexos. / G. Villamil Slavy y Casado hicieron los goles de los de Ricardo, que han ganado todos sus encuentros lejos de los Anexos DAVID CERRATO Badajoz Sábado, 19 octubre 2019, 21:22

El Real Valladolid escaló hasta la tercera posición, tan solo por detrás de Real Madrid y Atlético, tras vencer al Badajoz . Los goles de Slavy y Casado, ambos al comienzo de la segunda mitad, otorgaron la tercera victoria consecutiva a los pupilos de Ricardo López, que dejaron la portería a cero en todas ellas. El equipo pucelano cuenta por triunfos todos los encuentros que ha disputado lejos del Anexo.

A priori, el partido podía parecer sencillo para el cuadro blanquivioleta, que llegaba a la cita con la mejor racha de la temporada y se enfrentaba a un equipo que todavía no sabe lo que es ganar y comienza a descolgarse.

0 Badajoz Moi; Rubén Santos, Konaté, Ginés, Ángel (Loreto, min. 72); Samu (José Antonio, min. 69), David Calles, Jesús, Ruby; David Sánchez (Santi, min. 63) y Mario. 2 Real Valladolid Maxi; Casado, Méndez, Héctor, Iker (Diego, min. 70); Alvi (Herva, min. 72), Prada (Adrián Carrero, min. 63), Javi Díez, Castri; Maroto y Slavy (Camilo, min. 79). goles 0-1 Slavy (min. 47). 0-2 Casado (min. 51). árbitro López Circujano (Comité extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Ángel, David Sánchez y Ruby, además de al entrenador, Germán Rojas, y al visitante Prada. incidencias Eusebio Bejarano. 400 espectadores.

Pronto se empezó a ver quién quería hacerse con las riendas del choque. El Real Valladolid controló la cita y comenzó a llevar peligro a la portería de la escuadra pacense. La primera oportunidad clara fue para Héctor, pero su cabezazo tras un saque de esquina botado por Alvi se marchó por encima de la meta local.

Pasaron los minutos y el partido se descontroló. La presión alta del Badajoz propició varias imprecisiones de los visitantes, circunstancia que aprovechó el bloque anfitrión para crear peligro. En la mayoría de las acciones sus aproximaciones llegaron por la banda derecha, ayudadas por el fuerte viento. Sin embargo, el equipo vallisoletano no se rendía y, en el minuto 24, tras una larga jugada de toques, Casado encontró a Javi Díez; este, en profundidad, cedió para un Alvi que cruzó en exceso el mano a mano ante Moi y desperdició la ocasión de adelantar a los suyos en el marcador.

Tanto ímpetu visitante encontró reacción en el cuadro pacense, que en la jugada posterior gozó de una buena ocasión: tras un saque de falta, Ginés se adelantó con la cabeza a la salida de Maxi, pero el guardameta logró tocar lo justo para evitar el tanto.

El agua comenzaba a hacer acto de presencia y lastraba las acciones combinativas. La última de la primera parte fue para los anfitriones, con un disparo de Mario que atrapó Maxi, muy seguro.

La segunda mitad no pudo comenzar mejor para el Real Valladolid. Slavy solo necesitó dos minutos para conectar un zurdazo y, con la ayuda de Moi, poner por delante al equipo pucelano. El gran remate del delantero no encontró respuesta en el arquero, que no llegó al esférico. Y cuatro minutos después, en el 51, el encuentro se puso todavía más de cara. Esta vez fue Casado el que se sacó un disparo desde la frontal izquierda del área y colocó la pelota lejos del alance del portero del Badajoz. Dos zurdazos en pleno comienzo de la segunda mitad y distancia en el marcador, a la postre, definitiva.

El Badajoz bajó los brazos y determinó que la empresa era imposible, lo que propició que Ricardo López comenzase el carrusel de cambios para repartir minutos y dar descanso a jugadores importantes del equipo. La intensidad bajó y el Badajoz llegaba sin excesivo peligro. Lo único destacable fue una falta lanzada desde la frontal que Maxi atrapó abajo.

Por su parte, el Valladolid pudo abrir más distancias en el electrónico al contragolpe, pero Castri no estuvo acertado en las dos ocasiones de las que dispuso. En la primera, tras una jugada personal de Diego, prefirió finalmente el pase al disparo. Y en la segunda, después de superar a su defensor en velocidad, el golpeo no le salió con la potencia adecuada y acabó en las manos del portero local.