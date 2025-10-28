El Real Valladolid es el cuarto equipo de la liga que más tiros necesita para marcar
En Riazor disparó hasta en 15 ocasiones, 5 a puerta, y su media esta temporada está en un tanto por cada cuatro disparos
Valladolid
Martes, 28 de octubre 2025, 12:14
Quien perdona lo termina pagando es una expresión tan futbolera, que prácticamente no hay fin de semana que no se escuche en algún estadio. En ... este último se escuchó en Riazor, también en unos cuantos domicilios de Valladolid, después de que el equipo de Almada se fuera a la ducha con un pírrico punto después de disparar a portería hasta en quince ocasiones, cinco de ellas entre los tres palos, sin atinar más que desde el punto de penalti.
El resto acabaron en el limbo, en consonancia con la tendencia que viene marcando desde que comenzó el curso, consolidándose como uno de los cuatro equipos de la categoría que más lanzamientos a puerta necesita para marcar un gol –solo Málaga, Leganés y Real Zaragoza necesitan de más ocasiones para marcar–. Para cantar gol hay que esperar este curso al quinto disparo. La media, 4,2 por cada uno de los trece goles que ha convertido, sitúan al Real Valladolid a la cola de este ránking en el que el Burgos CF es líder, con solo dos tiros para hacer un gol. En La Coruña, en uno de los partidos con más tiempo de juego efectivo esta temporada (55:30), su falta de puntería evitó que sentenciara antes el partido, permitiendo que el Dépor rescatara un punto en el descuento.
Su falta de puntería (33%) contrastó con el tino de equipos como el Sporting (4 tiros y 3 de ellos a puerta) o el Ceuta (5 tiros y solo uno a potería, el que le dio el triunfo en León). El propio Almada lo comentó en su análisis en sala de prensa, lamentando que su equipo no hubiera sentenciado en la primera parte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión