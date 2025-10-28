El Real Valladolid es el cuarto equipo de la liga que más tiros necesita para marcar

Quien perdona lo termina pagando es una expresión tan futbolera, que prácticamente no hay fin de semana que no se escuche en algún estadio. En ... este último se escuchó en Riazor, también en unos cuantos domicilios de Valladolid, después de que el equipo de Almada se fuera a la ducha con un pírrico punto después de disparar a portería hasta en quince ocasiones, cinco de ellas entre los tres palos, sin atinar más que desde el punto de penalti.

El resto acabaron en el limbo, en consonancia con la tendencia que viene marcando desde que comenzó el curso, consolidándose como uno de los cuatro equipos de la categoría que más lanzamientos a puerta necesita para marcar un gol –solo Málaga, Leganés y Real Zaragoza necesitan de más ocasiones para marcar–. Para cantar gol hay que esperar este curso al quinto disparo. La media, 4,2 por cada uno de los trece goles que ha convertido, sitúan al Real Valladolid a la cola de este ránking en el que el Burgos CF es líder, con solo dos tiros para hacer un gol. En La Coruña, en uno de los partidos con más tiempo de juego efectivo esta temporada (55:30), su falta de puntería evitó que sentenciara antes el partido, permitiendo que el Dépor rescatara un punto en el descuento.

Su falta de puntería (33%) contrastó con el tino de equipos como el Sporting (4 tiros y 3 de ellos a puerta) o el Ceuta (5 tiros y solo uno a potería, el que le dio el triunfo en León). El propio Almada lo comentó en su análisis en sala de prensa, lamentando que su equipo no hubiera sentenciado en la primera parte.