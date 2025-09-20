El Pucela amenaza al Albacete y a Alberto González

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Albacete no ha tenido el inicio liguero que esperaba, y los nervios en el Carlos Belmonte son evidentes. Pese a la mejoría en el choque del pasado lunes ante el Real Zaragoza (0-0), el conjunto manchego sigue sin ganar y su técnico, Alberto González, se agarra a la silidez defensiva de su equipo para encarar el encuentro ante el Real Valladolid.

«Ganar siempre es importante. Cuando tienes merma de puntos, más aún. El equipo llega bien, la semana ha sido buena. Con ese plus de confianza de dejar la portería a cero y desde ahí iremos a más».

En ese sentido el preparador del Queso Mecánico alude a la situación vivida por el equipo la pasada campaña. «Cuando llegué quedaban menos jornadas y estábamos en descenso. Lo viví con la máxima naturalidad. Hay que competir para sacar los puntos que necesitamos. El año pasado tampoco empezamos muy bien. Esta semana hemos dado un pasito más. Cortamos la racha de derrotas, dejamos la portería a cero y ahora hay que sumarle esa capacidad de crear que hemos demostrado las primeras jornadas».

El Albacete espera hacerlo en casa, con su gente, ante un Real Valladolid que viene de hacer las cosas muy bien en este arranque liguero. «Es un rival muy duro. Practica un juego que me encanta, me identifico mucho con ellos. En ataque les está costando un poco más. Defensivamente son brutales, los mejores de la categoría. Es un bonito reto y haciendo las cosas muy bien les podremos superar», valoró.

El equipo mejoró defensivamente y el preparador manchego tiene que construir desde ese punto para ser sólidos atrás, pero también certeros en ataque. «Hablamos de chutar una vez entre palos como si fuese poco habitual. En la mayoría de partidos se chuta a portería cuatro veces. El otro día en el minuto 15 tuvimos la ocasión más clara del partido con una internada de Morci y luego un córner donde Pepe no llega a rematar. El fútbol es extremadamente engañoso. Luego por centímetros ellos casi nos cuelan gol. En Cádiz nos tiraron tres veces y nos colaron dos. Esto no va solo de estadísticas, también de sensaciones», analizó.

«Me gusta construir desde la defensa y es hacia donde iba la pretemporada. Pero luego en la jornada uno nos encontramos lo que nos encontramos. El partido del Racing se nos escapa cuando lo teníamos controlado. En Cádiz nos generan muy poco y aún así te llevas dos goles. Se han ido dando una serie de circunstancias que condicionan mucho lo que queremos ser», afirmó el técnico en relación a un inicio de temporada con rivales de entidad dentro de la Segunda División.

Aún así, la pasada semana los rumores sobre la destitución del propio Alberto González han ido marcando la actualidad, e incluso se ha publicado que José Luis Oltra podría ser su sustituto si el equipo no logra revertir la situación, incluso hoy mismo ante el Pucela.

El técnico prefiere no valorar en este sentido y se agarra a la mejoría defensiva de su equipo en la que destaca la vuelta de Jesús Vallejo al once. «Jesús es un jugador que viene para ser importante. El otro día dimos un gran paso en cuanto a que mostrara su nivel. Esas dudas que teníamos atrás las disipamos con su gran partido». También pudimos ver a la última incorporación del mercado, Carlos Neva, y el regreso de José Carlos Lazo a la titularidad, del que Alberto espera grandes cosas esta temporada. «Lo que más necesitaba el equipo de Neva era su capacidad defensiva. Nos sorprendió que acabara el partido. Esta semana estará un poco más preparado. Parece que hemos ido dando con la tecla a nivel físico», indica en relación a una característica que será clave en el choque ante el Real Valladolid, un equipo que ha destacado en este sentido en el inicio liguero.

