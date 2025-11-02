El Promesas paga la expulsión de Sergio Esteban con derrota en Soria

Manuel Carcaña-ADG Soria Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

El Valladolid Promesas cayó derrotado en su visita al Nuevo Los Pajaritos, en un partido en el que se adelantó el cuadro dirigido por Javier Baraja ante el Numancia, pero una expulsión de Sergio Esteban por doble tarjeta amarilla al filo del descanso cambió el rumbo del encuentro. Con inferioridad numérica, el conjunto pucelano no pudo hacer frente al poderío del rival, que, con un acertado Christian, consiguió llevarse el partido.

Los primeros minutos mostraron mucha igualdad entre dos equipos que arrancaron con respeto. El Numancia buscaba ejercer presión en campo rival y conseguir ventajas a partir de ese esfuerzo. Por su parte, el Valladolid Promesas no tenía problemas en construir de forma pausada, teniendo claro en qué momentos debía acelerar el juego para buscar a jugadores rápidos como Carvajal y Tomy.

Numancia Abad; Alain, De Frutos, Ian, Bonilla; Moustapha, Christian, Jannick (Dani García, min. 64); Héctor Peña (Álex Gil, min. 74), Jony (Néstor, min. 80) y Juancho (Bertín, min. 74). 3 - 1 Valladolid Promesas Álvaro; Koke, Aranda, Galde, Arco (Iago Parente, min. 79); César Porras (Neira, min. 79), Jesús (Alin, min. 64), Rulo (Ivorra, min. 79), Sergio Esteban; Tomy (Riki, min. 60) y Carvajal. Árbitro: Vega Portilla (Comité cantabro). Expulsó por doble amonestación al visitante Sergio Esteban (min. 45). Mostró tarjeta amarilla al local Moustapha y a los visitantes Galde, Jesús, Alin y Aranda.

Goles: 0-1 Sergio Esteban (min. 30). 1-1 Christian (min. 55). 2-1 Christian (min. 58). 3-1 Bonilla, de penalti (min. 82).

Incidencias: Nuevo Los Pajaritos. 2.604 espectadores.

A la media hora de juego, en una acción aislada, el Valladolid Promesas asestó el primer golpe del partido. Recibió Tomy en la frontal del área, vio solo en el flanco izquierdo a Sergio Esteban y le cedió la pelota. El atacante del cuadro visitante disparó de primeras y, ayudado por un toque de un defensa que despistó a Abad, convirtió el primer gol del encuentro.

Poco antes de llegar al descanso, llegó una jugada clave. El colegiado decidió mostrar la segunda cartulina amarilla al propio Sergio Esteban por una falta en la zona central del campo y el Promesas se quedó con un jugador menos.

En la segunda mitad no tardó mucho el Numancia en aprovechar la superioridad. Un centro lateral de Juancho desde el flanco izquierdo encontró la cabeza de Christian para que, con un testarazo inapelable, superase a Álvaro e igualara el partido. Pocos minutos después, otro envío similar volvía a hacer la vida imposible al cuadro pucelano. Recibió Héctor Peña en el área y cedió atrás el balón para que de nuevo Christian, esta vez con un zurdazo, volviera a batir a Álvaro.

Con el marcador en contra, el equipo dirigido por Javier Baraja estaba obligado a ser algo más proactivo en ataque, aunque no pasó casi nada hasta el tramo final del partido. Entonces dispuso el cuadro pucelano de una ocasión muy clara para empatar. Un pase filtrado de Arco dejó solo a Carvajal, que no acertó en su definición en el mano a mano contra Abad. El delantero mandó la pelota fuera con un disparo que rozó el poste.

Tras esta acción, llegó la jugada que sentenció el encuentro. Aranda cometió penalti y Bonilla, capitán del cuadro local, se encargó de transformarlo para ampliar distancias. Galde trató de recortar diferencias luego en un par de ocasiones, pero no pudo superar a un Abad atento bajo palos.

En los minutos finales, el colegiado anuló un gol de Dani García por fuera de juego que habría significado el cuarto tanto local. El resultado no cambió, pero el conjunto pucelano consumó su derrota.