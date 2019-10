El primer punto de Ronaldo Contracrónica Las incorporaciones de esta temporada mejoraron por primera vez las prestaciones del once de Sergio Pedro Porro abraza a Nacho en la celebración del gol, con Jorge de Frutos a su lado. / Ramón Gómez LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 20 octubre 2019, 22:57

valladolid. No se ha rascado el bolsillo ni estrujado las meninges el presidente este verano, muy a pesar de que las expectativas que se habían creado al consumarse la permanencia la temporada anterior apuntaban mucho más alto. El tiro iba más arriba, se dijo, y si acabó siendo de fogueo se explicó de puertas afuera por el gasto generado en las obras del estadio y por el aumento en contratos que se ganó a pulso la plantilla. Con Hacienda todavía en el libro de cuentas, tampoco se buscaron fórmulas –salvo el traspaso de Calero– que hicieran posible un margen más amplio para incorporar refuerzos. O un margen, porque el gasto en fichajes se fue al millón de euros. La del Real Valladolid es la segunda plantilla de la liga que menos ha invertido en el mercado estival –menos, incluso, que en su regreso a Primera hace dos veranos–, precisamente solo por delante del Athletic de Bilbao.

La apuesta, amén de atar a Pablo Hervías, pasaba por las cesiones de Sandro, Pedro Porro, Barba y tres jugadores llegados del Real Madrid, Lunin, Javi Sánchez y Jorge de Frutos. Ni derroche ni motivos para disparar el optimismo en la parroquia. De hecho fue Sergio el primero que puso pie en tierra y rehuyó lanzar las campanas al vuelo, consciente de que los guiños se limitaban a la mínima expresión. Consciente de que iba a ser el mismo bloque levantado hace un año el que tendría que sacar las castañas del fuego. El paso de las jornadas lo ha ido demostrando, punto por punto.

Hasta la fecha la aportación de los seis refuerzos había pasado inadvertida en los dos primeros meses de competición

Primero fue Salisu el que se hizo con el sitio de Calero, luego Moyano el que lo ha recuperado en banda derecha, y por el camino lo han ganado Toni y Enes Ünal por circunstancias varias –en el caso del turco por lesión de Sandro–.

El once de inicio que saltó ayer a San Mamés es el mejor ejemplo. Sin alteraciones ni caras nuevas, el técnico confía en el bloque que es fiel a sus ideas, y todos aquellos que quieran entrar deben comulgar con su estilo y morir por él. Y eso conlleva un proceso para quien no viene pisando Zorrilla desde abril de 2018.

Dos meses han pasado desde que comenzó la temporada y hasta la novena jornada la aportación de los seis incorporados había pasado inadvertida, si consideramos excepción el buen partido que completó Pedro Porro en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Pero en aquella ocasión –derroche de juego ofensivo a juzgar por lo visto después– se perdió. No se puntuó. Y en este bloque que empieza a convertir en costumbre puntuar siempre a domicilio (8 puntos ya de los 11 totales), no se había apreciado un cambio sustancial con respecto al año pasado hasta llegar a San Mamés.

Yeray agarra a Ünal en la acción en la que se plantó solo delante del portero. / Ramón Gómez

Tampoco fue un salto abismal ni marcará tendencia, pero el acierto táctico del técnico al entregar la banda derecha a Porro y De Frutos en los veinte minutos finales no solo dio un giro brusco al partido sino que lo alteró hasta el punto de inclinar el campo hacia esa banda.

El resultado pudo llegar de cualquier otro modo. En jugada, en un remate o en un acierto individual. Lo hizo con esa pizca de suerte que faltaba hace un año, pero que por otra parte es imposible que aparezca si no se agita el árbol.

Sergio lo agitó, y el gol del empate nació de un error clamoroso del meta rojiblanco. No tiene mérito. Sí buscarlo y conseguirlo cuando nadie, salvo el Valencia y ni siquiera el Barcelona, lo había hecho este año en San Mamés. El empate, no obstante, no debe desviar el tiro y seguir insistiendo en mejorar las prestaciones ofensivas. Es la única línea donde cojea. El Valladolid y tantos otros, por otra parte...