Portugalete, un club con solera y más vida que el Real Valladolid

No se conoce con certeza el motivo del nombre de Portugalete aplicado a una plaza en el centro de Valladolid y que data de 1788, pero sí se sabe desde hace semanas que esa localidad vizcaína será donde el Real Valladolid arranque su andadura en esta Copa del Rey. Situada en la desembocadura de la ría de Bilbao, es una villa marinera célebre por su puente colgante que la une con Getxo. Portugalete está fuertemente ligada a la industria del hierro y, de hecho, tiene varios museos dedicados a su tradición siderúrgica. Será pues el partido de la siderurgia contra el buen vino, de los corazones de hierro contra el balompié de élite. Muchas desigualdades que empiezan por arriba, aquí hay dos presidentes mexicanos profesionales y allí manda un incondicional del Athletic Club (Eduardo Rivacoba) que a sus 57 años dice que entrega al Portu el tiempo que le deja libre su trabajo como gerente de cuentas en una empresa tecnológica. Detalla que el presupuesto del equipo para este año es de 285.000 euros, una ficha modesta de un jugador blanquivioleta.

Portugalete, en números Muy cerca de Bilbao y ubicada entre Sestao y Santurce, Portugalete está a casi 300 kilómetros de Valladolid por carretera. Tiene 44.000 habitantes por los casi 300.000 de Valladolid. Aunque el Portu representa esa cara modesta del fútbol, la plantilla de la vigente temporada destaca por su extraordinaria juventud, de modo que sus jugadores no tienen oficios artesanos o plenos de curiosidades, tal y como sucede cuando son rivales de poblaciones más pequeñas o de equipos veteranos. Hay otros clubes de su categoría donde los jugadores, obviamente aficionados, se dedican mayoritariamente a otras profesiones pero en el Portu predominan los estudiantes, aunque Rivacoba cuenta que un integrante de la plantilla, Gorka Crespo, trabaja en Irua Valves, una empresa que fabrica válvulas para redes de agua y que es patrocinador del equipo. «De hecho, el contacto para el patrocinio me vino por él», cuenta el presidente.

Así funciona una entidad muy humilde pero más antigua que el Real Valladolid, ya que el club vizcaíno llevaba casi una década «respirando» antes de que naciera el Pucela. Las diferencias, por lo demás, son muy notables y el choque, sobre el papel, es tan desigual como marca el abismo que separan sus respectivas categorías y el tamaño de las poblaciones. Si comparamos Valladolid y Portugalete, la capital castellana tiene más de 300.000 habitantes y la localidad vizcaína cuenta con 44.000. Su estadio, La Florida, de césped natural, puede albergar a 3.850 espectadores por los 27.618 de Zorrilla aunque el feudo vasco es mucho más vetusto. Ese estadio se inauguró en 1951, 31 años antes que el vallisoletano. Y es que Portugalete tiene una tradición futbolística ancestral. Este deporte llegó a finales el siglo XIX a la localidad y la fundación de su primer equipo data de 1899 aunque el Club Portugalete actual se remonta a 1909. Es decir, también nuestro rival de este miércoles es más añejo. Muchos equipos vascos, modestos y ahora lejos del profesionalismo, son más longevos que nuestro Real Valladolid que, por cierto, acogió a varios futbolistas vizcaínos y guipuzcoanos en sus primeros años de existencia.

Dentro de la modestia del Portugalete, Urko Vera y Ander Capa son los jugadores más mediáticos en las últimas temporadas del club. Ambos ya no están en la plantilla ni lo estuvieron nunca dos jugadores portugalujos célebres, ya que tanto Julen Guerrero como su hermano José Félix nacieron en Portugalete y siempre presumieron de ello. Otro célebre, pero como entrenador, sí jugó en el Portugalete e incluso marcó un gol en Valladolid para empatar con el Promesas (1-1) en 2005. Hablamos de Jagoba Arrasate.

Ampliar Eduardo Rivacoba, presidente del Portugalete.

Rivacoba no cree que haya que ampliar La Florida para esta eliminatoria, aunque «se han hecho mejoras al resembrar el césped y se han reforzado con algún foco led adicional las cuatro torretas que tenemos». Recuerda el presidente que su equipo ya protagonizó «algunas hazañas» en una Copa en la que ha participado en seis ocasiones. Cuenta que el Portu juega esta edición por haber sido segundo en el grupo vasco de Tercera Federación. Los vizcaínos nunca han estado en Segunda RFEF donde Rivacoba considera que «deberían estar». Sus particulares gestas coperas son haber llegado a los dieciseisavos dos veces, que «no es poco». Recuerda orgulloso que el club ha recibido, antes y durante su mandato, a cuatro clubes de Primera: Valencia, Getafe, Betis y Levante, último equipo de élite en pisar el estadio de La Florida.

«Ojalá se estrechen lazos, aquí se ha encajado muy bien que el Valladolid sea el rival, lo respetamos muchísimo» Eduardo Rivacoba Presidente del Portugalete

El debut del Portu en la Copa fue en la campaña 2005-06 al haber ascendido entonces, por primera vez en su historia, a la extinta Segunda B. Se estrenó en un duelo a ida y vuelta ante la Ponferradina. Pese a caer en La Florida por 0-1, los vizcaínos le dieron la vuelta en Ponferrada (1-2) y pasaron por el doble valor de los goles. Perdieron después ante el Real Unión de Irún (también de Segunda B) en un derbi vasco resuelto por 0-1 en terreno vizcaíno. Curiosamente ese Real Unión había eliminado de la Copa al Pucela de Goyo Manzano cuando el siglo XX agonizaba (diciembre de 1999).

Las dos siguientes participaciones del Portugalete en el torneo de KO, el presidente las califica de «memorables». En la temporada 2008/09 llegó hasta dieciseisavos y se midió al Valencia, entonces defensor del título. El partido de ida se disputó en el Lasesarre de Baracaldo, estadio para 8.000 espectadores y cuatro veces mayor que el aforo que entonces tenía el recinto portugalujo. Se impuso el equipo dirigido por Unai Emery (1-4) y con la eliminatoria sentenciada, el Portu se dio el gustazo de jugar en Mestalla (3-0).

El hecho de haber llegado tan lejos en Copa en 2008 hizo que el club se planteara poner una grada más y al año siguiente el sueño copero prosiguió, lo que justificó sobradamente esta decisión. Tras doblegar al Noja y al Castellón, remontando dos goles en Castalia en los últimos veinte minutos, se ahorró la tercera ronda por quedar exento y de nuevo en dieciseisavos, llegó un rival de Primera, que esta vez fue el Getafe. El Portu no perdió ninguno de los dos partidos, pero el 1-1 de los madrileños en La Florida pudo con el 0-0 del Coliseum. Sin perder, el Portu quedó eliminado.

Los vizcaínos han participado en 6 ocasiones en Copa; por La Florida han desfilado Valencia, Getafe, Betis y Levante

La cuarta andadura copera se acabó pronto. Fue en la temporada 2015-16 y el Socuéllamos pasó con un 2-1 en casa. Hubo que esperar cuatro años para ver el quinto asalto del Portu en el torneo de KO. Entonces estaba en la antigua Tercera División y doblegó al Extremadura antes de recibir al Betis en La Florida, donde cayó 0-3. El presidente recuerda que los verdiblancos fueron con algunos suplentes en defensa, pero con todo su arsenal ofensivo: Canales, Joaquín o Borja Iglesias, entre otros.

El último periplo portugalujo en Copa fue en la campaña 2020-21, en plena pandemia. Fue el último año del club en la extinta Segunda B, antes de la reestructuración de las categorías no profesionales. El Portugalete superó a la Ponferradina (1-0), pero después perdió ante el Levante (1-2), aunque los granotas necesitaron un gol en el minuto 90 del exblanquivioleta Sergio León para evitar una prórroga con La Florida a reventar, tal como se espera que esté ante el Real Valladolid.

La camiseta del Portugalete es amarilla y negra, sus rayas se han afinado o ensanchado según las temporadas. Los jugadores de la actual plantilla van desde los 18 años de Xabi Gómez a los 29 del guardameta Ibón González. Su presidente, que tiene como foto de perfil en su whatsapp una imagen de Iribar, suma más de una década como mandatario del club y cuando le contamos los lazos que ha establecido el Pucela con otros equipos modestos a los que se ha enfrentado en Copa, asegura que ellos los mantienen con el Betis: «Ojalá pase con vosotros también, ya que aquí se ha encajado muy bien que el Valladolid sea el rival, lo respetamos muchísimo y obviamente al ser un equipo profesional tiene muchas opciones de pasar la eliminatoria aunque nosotros vamos a hacer lo que podamos».

Puntualiza que el estadio está perfectamente preparado para recibir este partido. «Tal vez las dimensiones son un poco más pequeñas, para lo que está acostumbrado un jugador de élite, pero el estado del césped es fantástico», asegura.

El último partido de liga en casa se saldó con derrota ante el Pasaia. Los portugalujos, entrenados por Egoitz Bilbao, cayeron 0-1 aunque el presidente dice que fue «el partido tonto del año» y que pudieron ganar 5-1. Esa derrota no les impidió continuar en la cabeza de la clasificación de un grupo donde hay otros clubes históricos, como el Aurrerá de Vitoria (varias veces visitante de los Anexos a Zorrilla), el Durango o la SD Zamudio.

Actualmente la plantilla es muy joven tras los 16 fichajes del último verano, que dejaron una media de edad de apenas 23 años. Hay dos jugadores cedidos por el Athletic de Bilbao, club con el que el Portugalete tiene un convenio y una extraordinaria relación. No en vano, apenas 15 kilómetros separan Portugalete del estadio de San Mamés. También tuvieron siempre buena sintonía el Pucela y el Athletic Club aunque esta vez los leones dejen paso como rivales a los corazones de hierro del Portugalete. Será un choque de mundos, de dos clubes con una estructura exageradamente desigual, de dos plantillas con metodología de entrenamiento muy diferente y recursos muy distintos. Un David contra Goliat en toda regla. Gane quien gane, ganará el fútbol.

