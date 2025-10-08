El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pezzolano, el pasado mes de noviembre en los Anexos. Carlos Espeso
Real Valladolid

Pezzolano suma un nuevo cese en menos de un año tras su salida del Real Valladolid

La aventura del uruguayo en Inglaterra dura dos meses

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Dos meses le ha durado la experiencia británica a Paulo Pezzolano, que ayer mismo dejó de ser entrenador del Watford en detrimento de Javi Gracia, que se hace cargo del equip opor segunda vez en su carrera.

El técnico navarro de 55 años ha firmado un contrato para los dos próximos años con el conjunto inglés que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019.

El Watford se encuentra ahora mismo en la segunda división inglesa. La última experiencia en los banquillos de Javi Gracia fue al frente del Leeds United, también en las Islas Británicas.

En relación a Pezzolano, que dejó Valladolid para afrontar su primera aventura en los banquillos ingleses, se encuentra con el segundo cese en menos de un año. El técnico uruguayo fue destituido en Zorrilla el pasado 1 de diciembre, después de encajar un contundente 0-5 en el estadio pucelano, y con el equipo en puestos de descenso a Segunda, un destino que posteriormente se consumaría con Diego Cocca y Álvaro Rubio.

