Pedro Porro, ya recuperado, completó el entrenamiento del Real Valladolid Pedro Porro, con el balón durante un entrenamiento del Real Valladolid. / G. Villamil Nacho reconoció ante los medios que el césped de Zorrilla no está en buenas condiciones y anunció que la plantilla se ha quejado por ello J. A. PARDAL Valladolid Martes, 8 octubre 2019, 14:11

Buenas noticias para amenizar la tranquilidad del Real Valladolid en una semana en la que no hay liga de por medio debido al parón por los partidos de selecciones.

El conjunto blanquivioleta se ejerció hoy en los Anexos con el lateral Pedro Porro entre los hombres que completaron la sesión, ocho días después de que el extremeño tuviera que abandonar el trabajo con una contractura en la espalda. La lesión, que ya parece superada, le hizo perderse el choque ante el Atlético de Madrid del pasado domingo y la convocatoria con la selección sub-21, de la que es un habitual.

Así, Sergio ya solo cuenta con las bajas de Javi Sánchez, Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, que continúan con la recuperación de sus respectivas lesiones. Los dos primeros no tienen una previsión de cuándo regresarán a los entrenamientos tras la distensión en los ligamentos del tobillo del madrileño y la «afectación traumática de un nervio de la pierna derecha» que sufre el cántabro, mientras que el tercero estará de baja hasta finales de mes por una lesión muscular de grado II en el aductor mediano izquierdo.

«Nos hemos quejado por el estado del césped y están haciendo todo lo posible para arreglarlo»

«Si lo hiciésemos todo bien, iríamos primeros», aseguró entre risas Nacho a los periodistas en la rueda de prensa posterior al entrenamiento que ofreció el madrileño. Según el lateral, estas dos semanas de trabajo sin partidos de por medio son buenas para descansar, pero los suyos deben «volver con más fuerza » y prepararse bien «porque esto sigue». «No hay que perder la mentalidad», afirmó antes de recordar que el equipo debe de ir «poco a poco, partido a partido». «No podemos centrarnos más allá de lo que tengamos cerca porque podemos nublarnos. El balance es bueno, estamos en una situación relativamente cómoda, pero no tenemos que conformarnos y debemos seguir yendo a por más porque esto es muy largo y como perdamos la perspectiva, nos equivocamos«, avisó.

En opinión del defensa, el equipo está llegando a su mejor momento a nivel físico dentro de la primera parte de la temporada, pese a que «la pretemporada no fue lo más idílica posible».

Nacho reconoció que los jugadores sienten «inestabilidad» cuando están sobre el césped de Zorrilla y por ello ya se han quejado «a quien correspondía». «El césped no está bien del todo como se puede ver desde fuera y sobre todo desde dentro. No ha cuajado», sentenciaba el futbolista, conocedor de que los operarios del club «están haciendo todo lo posible» por subsanar estos problemas. «Nos aseguran que están trabajando en ello y que va a ir a mejor y nos fiamos de los expertos», aseveró, a la par que reconoció que los jugadores no están cómodos; «Estás centrado en el juego, en el balón, estás concentrado, pero hay momentos en los que el apoyo falla«, resumió.