Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid

19:16

Almada ya ha dado a conocer el once inicial con el que debutará el Real Valladolid esta temporada en la Copa del Rey. Jugarán de inicio ante el Portugalete: Aceves; Trilli, Javi Sánchez, David Torres, Hugo San; Chuki, Alani, Lachuer, Xavi Moreno; Jorge Delgado y Marcos André.