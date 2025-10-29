El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Todo preparado para el pitido inicial en el Portugalete-Real Valladolid
El portero Álvaro Aceves, durante el calentamiento previo al partido entre el Portugalete y el Real Valladolid. Marcos Calvo-Factoría 9
Copa del Rey

Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid

El choque ha comenzado con casi un cuarto de hora de demora por un atasco de tráfico de la expedición del Pucela motivado por la fuerte lluvia

Lo más importante

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:11

Lo más importante

20:13

Arranca el partido

20:12

Importante

Saltan los dos equipos al campo

19:55

Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid

Así se dispondrán los onces de los dos equipos sobre el terreno de juego (vía RFEF)

19:37

Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid

Interior del campo de La Florida en Portugalete.

19:23

También está confirmada la alineación inicial del Portugalete.

19:19

Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid

Los jugadores del Real Valladolid ya han inspeccionado el terreno de juego tras llegar con demora por un atasco de tráfico al campo de La Florida

19:17

19:16

Almada ya ha dado a conocer el once inicial con el que debutará el Real Valladolid esta temporada en la Copa del Rey. Jugarán de inicio ante el Portugalete: Aceves; Trilli, Javi Sánchez, David Torres, Hugo San; Chuki, Alani, Lachuer, Xavi Moreno; Jorge Delgado y Marcos André.

19:11

El Portugalete - Real Valladolid de Copa del Rey se retrasa hasta las 20:15 horas ya que el autobús que trasladaba al equipo pucelano ha estado atrapado en un embotellamiento.

12:43

Portugalete - Real Valladolid

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido de Copa del Rey, primera eliminatoria, que enfrenta al Portugalete y al Real Valladolid en el estadio de La Florida...

