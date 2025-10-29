Ya rueda el balón en el Portugalete-Real Valladolid
El choque ha comenzado con casi un cuarto de hora de demora por un atasco de tráfico de la expedición del Pucela motivado por la fuerte lluvia
Valladolid
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:11
20:13
Arranca el partido
20:12
Importante
Saltan los dos equipos al campo
19:55
Así se dispondrán los onces de los dos equipos sobre el terreno de juego (vía RFEF)
19:37
Interior del campo de La Florida en Portugalete.
19:23
También está confirmada la alineación inicial del Portugalete.
XI #PortuRealValladolid#aupaPORTU 💛🖤 pic.twitter.com/TPlJPak53i— Club Portugalete (@clubportugalete) October 29, 2025
19:19
Los jugadores del Real Valladolid ya han inspeccionado el terreno de juego tras llegar con demora por un atasco de tráfico al campo de La Florida
19:17
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) October 29, 2025
¡A por la Copa, muchachos! 🏆#PortugaleteRealValladolid #LaCopaMolapic.twitter.com/pTLDr0AQ4g
19:16
Almada ya ha dado a conocer el once inicial con el que debutará el Real Valladolid esta temporada en la Copa del Rey. Jugarán de inicio ante el Portugalete: Aceves; Trilli, Javi Sánchez, David Torres, Hugo San; Chuki, Alani, Lachuer, Xavi Moreno; Jorge Delgado y Marcos André.
19:11
El Portugalete - Real Valladolid de Copa del Rey se retrasa hasta las 20:15 horas ya que el autobús que trasladaba al equipo pucelano ha estado atrapado en un embotellamiento.
12:43
Portugalete - Real Valladolid
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido de Copa del Rey, primera eliminatoria, que enfrenta al Portugalete y al Real Valladolid en el estadio de La Florida...
-
