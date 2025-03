La pareja de centrales del Real Valladolid, del ascenso a quebradero de cabeza semanal

Y previsiblemente esta semana habrá una pareja de centrales nueva... No es baladí el problema del Real Valladolid, ni asemejable al de otras demarcaciones dentro ... del terreno de juego, ya que este puesto fue sobre el que se construyó el ascenso a Primera División la pasada temporada.

En aquel equipo –que logró subir contra pronóstico hace solo un año–, César Tárrega, Boyomo y Javi Sánchez fueron claves con la ayuda del pivote defensivo para convertir al equipo en uno de los menos goleados de la categoría. De aquello no queda más que el recuerdo. Con 62 goles en contra y una herida que sigue abierta, los tres técnicos que se han sentando en el banquillo del Pucela esta temporada han buscado como primer objetivo cerrar la portería, algo que no han conseguido hasta la fecha.

Paulo Pezzolano, Diego Cocca y Álvaro Rubio llegaron a apostar por la fórmula de los tres centrales ante la falta de soluciones con una única pareja. Los tres lo probaron sin éxito, con el mejor resultado de un empate a uno con el Athletic en la jornada 13, con Javi Sánchez, Juma Bah y David Torres.

De ese trío se extraen los dos futbolistas que más han repetido como compañeros en el eje de la zaga, el capitán y el joven canterano, que contra pronóstico, ha terminado siendo el central zurdo del equipo. Se estrenaron como pareja en la jornada 10 ante el Alavés, en la victoria en Mendizorroza, el pasado 18 de octubre; y desde entonces han repetido en siete ocasiones, dos de ellas compartiendo eje con un tercer zaguero, con la curiosidad de que fue en los dos encuentros ante el Athletic Club. En Zorrilla Pezzolano incluyó en la ecuación a Juma; y en San Mamés, Rubió sumó a Aidoo al eje de la defensa.

A día de hoy, si le preguntan al aficionado medio del Pucela, esa sería la pareja de centrales del Real Valladolid en base al número de minutos disputados, pero a nadie se le escapa que no es la que inició la temporada, ni la que tenían en la cabeza ninguno de los técnicos que arrancó su particular proyecto en el Real Valladolid. Ninguno de ellos, optó por esta dupla para arrancar su desembarco en el banquillo.

La de Pezzolano era Sánchez-Boyomo, que fue la que repitió siempre que pudo hasta la venta del camerunés al Osasuna; mientras que para Diego Cocca la elegida fue la del capitán con Juma Bah. Apostó por el juvenil de Sierra Leona hasta que el Manchester City se lo llevó en el mercado de invierno, con Sánchez como pareja, incluyendo a Cömert como trío en su debut en Girona sin éxito.

La idea de Álvaro Rubio tampoco ha sido la de Javi Sánchez y David Torres de inicio en ninguna de sus dos etapas esta temporada. Como 'interino' antes de la llegada de Cocca, debutó en el banquillo en Primera ante Las Palmas con Sánchez y Cömert para darle la alternativa al capitán y a Juma en su victoria ante el Valencia en el mes de diciembre.

Tras la destitución de Cocca y su regreso al banquillo ya de manera definitiva, el entrenador riojano debutó en San Mamés con tres centrales con Sánchez, David Torres y Aidoo. La lesión de este último, le dio la alternativa a Cömert ante Las Palmas; y la cláusula del miedo le hizo volver a David Torres en detrimento del suizo el pasado sábado ante el Valencia en Mestalla.

No terminaron ahí los cambios, y el codazo a Torres y su posterior retirada del campo provocó que el rizo se rizase más y jugase una nueva pareja, con el cambio obligado por Cenk, con el foco además encima, al ser jugador en propiedad del Valencia CF en un partido vital para ambos, con la lucha por la permanencia.

En menos de un año la demarcación sobre la que se construyó el proyecto de ascenso desdibujada jornada tras jornada, sin estabilidad, y con la consecuencia de fallos groseros, de comunicación e individuales, traducidos en goles en contra y pérdida de puntos y partidos.

Siete centrales esta temporada

Es por ello, que el Real Valladolid ha utilizado en lo que va de temporada siete centrales (Javi Sánchez, Boyomo, Cömert, Cenk, David Torres, Juma Bah y Aidoo), para una posición que requiere de estabilidad.

Es una de las situaciones que explica la jugada del segundo gol ante el Valencia CF el pasado sábado, más allá de los fantasmas contractuales sobre Cenk. La falta de minutos juntos entre el capitán blanquivioleta y el otomano, y por ende también con el guardameta Karl Hein. Una jugada en la que ninguno de los tres se pone de acuerdo y falta contundencia en los tres, pese al fallo individual del defensa turco.

Esta temporada solo ante el Getafe, Sánchez y Cenk habían compartido minutos en el terreno de juego, y lo hicieron con Juma como tercer central.

La situación es más sangrante cuando se revisa el pasado mercado de invierno, y el propio defensa otomano tenía decidido marcharse de Zorrilla, el Real Valladolid quería desprenderse de él, y el Valencia tenía que dar el visto bueno para la salida en forma de cesión a Turquía del propio futbolista. De no contar, a tener que ser clave en el partido en el que los blanquivioleta se jugaban el último tren para quedarse en Primera.

Ante el Celta, este sábado, previsiblemente la pareja de centrales será otra. No estará el turco, y a Javi Sánchez, si no hay cambio o mejoría de Aidoo, se unirá Cömert. Y no es descartable que hasta un pivote defensivo termine la temporada jugando de defensa central, como ya utilizase Pezzolano a Juric incluso a Nikitscher, ambos además propiedad del club.