El paradón salvador de Guilherme en Cádiz
El meta luso realiza la parada de la jornada a tiro a bocajarro de Álvaro, que repele al larguero
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:54
Con el tiempo cumplido de la primera mitad, Guilherme volvió a colocarse la capa de SÚPER. El guardameta del Real Valladolid despejaba a bocajarro un ... golpeo limpio de Álvaro, el delantero del Cádiz, que se desesperaba con la buena acción del portero luso.
La pelota despejada se iba al larguero y Guilherme mantenía la portería a cero del Pucela, justo antes de que el colegiado pitase el final de la primera parte.
Parada psicológica, de esas que ganan partidos, y que evitó, por ende, el gol psicológico del Cádiz, un equipo acostumbrado a rentabilizar al máximo sus dianas.
No lo hizo, y el portero portugués valoró el punto logrado en buena medida por su parada. «Estamos contentos por la portería a cero, porque así estamos más cerca de ganar, pero no por el empate», indicó tras el choque. «Es un empate en un campo muy difícil, y para hacer valer este empate, hay que ganar a Las Palmas en casa y ante nuestra gente», indicó.
El guardameta cedido por el Betis analizó el juego de su equipo y reconoció que «falta gol». «Nos falta un poco de fútbol en el último cuarto de campo», concluyó.
