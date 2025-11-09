El paradón salvador de Guilherme en Cádiz

Con el tiempo cumplido de la primera mitad, Guilherme volvió a colocarse la capa de SÚPER. El guardameta del Real Valladolid despejaba a bocajarro un ... golpeo limpio de Álvaro, el delantero del Cádiz, que se desesperaba con la buena acción del portero luso.

La pelota despejada se iba al larguero y Guilherme mantenía la portería a cero del Pucela, justo antes de que el colegiado pitase el final de la primera parte.

Parada psicológica, de esas que ganan partidos, y que evitó, por ende, el gol psicológico del Cádiz, un equipo acostumbrado a rentabilizar al máximo sus dianas.

No lo hizo, y el portero portugués valoró el punto logrado en buena medida por su parada. «Estamos contentos por la portería a cero, porque así estamos más cerca de ganar, pero no por el empate», indicó tras el choque. «Es un empate en un campo muy difícil, y para hacer valer este empate, hay que ganar a Las Palmas en casa y ante nuestra gente», indicó.

El guardameta cedido por el Betis analizó el juego de su equipo y reconoció que «falta gol». «Nos falta un poco de fútbol en el último cuarto de campo», concluyó.