Pacheta: «La eliminación de la Copa hace aún más peligroso al Real Valladolid» El técnico del Granada alerta sobre «un partido complicado» para su equipo en el José Zorrilla

José Ignacio Cejudo Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:27

José Rojo 'Pacheta' compareció este domingo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes de viajar hacia Valladolid. El entrenador del ... cuadro andaluz resaltó la peligrosidad del Real Valladolid tras caer en Copa frente al Portugalete. «La eliminación de la Copa lo hace más peligroso. Fue superior a casi todos sus rivales. Es un equipo muy vertical y con mucha energía, que te aprieta y no deja estar en paz nunca. Será un partido complicado en un campo, Zorrilla, que aprieta mucho. Lo viví lleno, con el maravilloso día del ascenso en el que también pudimos acabar terceros. Es un equipo muy peligroso, con jugadores muy poderosos por fuera, delanteros muy buenos y centrocampistas con 'piernas'. Es un equipo muy completo, alegre en la presión y en el juego. Tendremos que estar muy atentos».

Pacheta apostó por mantener las señas de identidad del Granada: «Tenemos que ir a hacer el partido que venimos haciendo últimamente: un partido muy serio. Si nos metemos en el partido rápido, muchísimo mejor. No sé cómo estará el campo después de la eliminación copera, no sé cuál va a ser la reacción de Zorrilla, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido», insistió.

