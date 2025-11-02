El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pacheta, durante un entrenamiento con el Granada. Ideal

Pacheta: «La eliminación de la Copa hace aún más peligroso al Real Valladolid»

El técnico del Granada alerta sobre «un partido complicado» para su equipo en el José Zorrilla

José Ignacio Cejudo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

José Rojo 'Pacheta' compareció este domingo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes de viajar hacia Valladolid. El entrenador del ... cuadro andaluz resaltó la peligrosidad del Real Valladolid tras caer en Copa frente al Portugalete. «La eliminación de la Copa lo hace más peligroso. Fue superior a casi todos sus rivales. Es un equipo muy vertical y con mucha energía, que te aprieta y no deja estar en paz nunca. Será un partido complicado en un campo, Zorrilla, que aprieta mucho. Lo viví lleno, con el maravilloso día del ascenso en el que también pudimos acabar terceros. Es un equipo muy peligroso, con jugadores muy poderosos por fuera, delanteros muy buenos y centrocampistas con 'piernas'. Es un equipo muy completo, alegre en la presión y en el juego. Tendremos que estar muy atentos».

