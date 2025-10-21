La operación de Iván Garriel confirma que estará tres meses de baja

El Norte Martes, 21 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Iván Garriel permanecerá unos tres meses apartado de los terrenos de juego tras ser sometido el lunes a una operación quirúrgica por una lesión en el ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda. La intervención tuvo lugar en el hospital Recoletas Salud Campo Grande de Valladolid.

El futbolista vallisoletano se lesionó en el transcurso del encuentro disputado en El Plantío entre el Burgos CF y el Real Valladolid y fue sustituido en el minuto 70 por este motivo. Garriel se había hecho con la titularidad en el lateral izquierdo en la jornada anterior frente al Mirandés, partido que disputó completo, y había relegado al banquillo a Guille Bueno, titular en los siete primeros partidos ligueros.

De esta manera, el Real Valladolid se queda ahora sin uno de sus dos laterales izquierdos hasta la cuarta semana de enero de 2026 si se cumplen los plazos estimados.

