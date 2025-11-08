Onésimo Sánchez, el show de la insolencia y el regate

José Anselmo Moreno Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:05 | Actualizado 09:10h. Comenta Compartir

Admito que solo he ido una vez en mi vida a ver a un jugador y no a un equipo. Fue al Onésimo juvenil, de apenas 17 años, que jugaba los domingos por la mañana en el viejo Zorrilla ya parcialmente derruido. Él considera que como futbolista debería haber entendido antes el juego y que al One jugador lo mejoraría hoy el Onésimo técnico. Alguien le dijo: «Deberían sancionar a tus entrenadores por no haber pulido tus defectos». Se culpa a sí mismo de no haber sacado más partido de sus virtudes. Precisamente empezamos recordando, en una semana donde los pitos de Zorrilla han sido noticia, aquellos abucheos de su público cuando perdía un balón. Dice que a veces lo pitaban y lo aplaudían en el mismo partido pero aunque lo pitaran, y mucho, el futbolista de La Pilarica nunca se revolvió contra la afición aunque sí celebró en Zorrilla goles que le metió al Pucela. «Nací y moriré blanquivioleta, pero si venía con el Sevilla y hacía un gol lo celebraba porque soy profesional y quiero ganar. Si tienes que pedir perdón, no metas el gol», argumenta con una lógica aplastante.

Y es que lo de Onésimo Sánchez González (Valladolid, 14-08-68) era el regate y el descaro absoluto. Lo hacía con naturalidad. Sin miedo a fallar aunque fallara mil veces. Era consciente de que estaba en su terreno y volvía a intentarlo aunque no le hubiera salido. Es ahí donde se establecía la diferencia entre One y los demás. Pasa mucho en baloncesto. Aquel que falla dos triples ya no lanza y ve un aro diminuto. One seguía percutiendo. No era tanto obstinación como valentía y eso desesperaba a los contrarios. El defensa que le robaba sabía que volvería a intentarlo, de modo que era imposible dar por terminado aquel juego de engaño y atrevimiento.

«Yo era famoso por el regate. Me faltaba potencia para golpear al balón pero le pegaba bien y, sobre todo, era bueno con el primer control, me mandaban un melón y lo bajaba, ganando así tiempo y espacio. Jugaba bien de primeras pero si digo eso parece una coña porque regateaba mucho, eso es verdad. Por eso era un jugador que gustaba y cabreaba a la afición a partes iguales», subraya.

Jugaba siempre con cara de enfadado, pero se divertía. No quedan muchos jugadores con ese fútbol callejero trasplantado a los estadios. Él no veía mucha diferencia entre el vado de un garaje de su barrio o la portería del Camp Nou. Lo que hacía con sus amigos a la hora de la merienda se podía hacer ante 90.000 espectadores. ¿Por qué no? Ahí radicaba su grandeza, y aunque nunca fue por la vida de intelectual parecía consciente de que él dominaba ese guión y por eso lo escribía así. «Yo de intelectual no puedo ir porque era listo, pero no inteligente», ironiza.

Durante la conversación me cuenta su forma de ver el fútbol y le respondo algo ante lo que no me queda claro si discrepa. Los mejores partidos que yo le vi no fueron de profesional. Mantengo que las mejores jugadas de su vida fueron en aquel destartalado viejo Zorrilla y con el juvenil dirigido por Yepes. Era aquel equipo de los Cano, Cundi, Juan Alberto, Vaquero, Pereira, Bernal y, como no, con Onésimo. Impresionante cómo se iba de los contrarios, parecía un adulto jugando contra niños. Dice ahora: «Tenía ventaja, me entrenaba con el primer equipo y de Yáñez y compañía algo se me pegaba».

En Pucela jugó en dos etapas (86-88 y 90-93). También lo hizo en el Cádiz (88/89), FC Barcelona (89/90), Rayo (93-96), Sevilla (96/97), Burgos (99/00) y Palencia (00-02). Cuenta que empezó jugando de portero, pero salía con el balón regateando. Su fútbol era el de los callejones donde se crió en La Pilarica. Dice que jugó con latas, botellas de aceite y las porterías eran piedras o lo que pillaban. Cuenta que también probaban con las puertas de los garajes hasta que les llamaban la atención, al ser la hora de la siesta.

Reconoce que no era rápido sin balón, pero en espacios cortos se escapaba en acciones inverosímiles. Le recuerdo de juvenil hacer un regate y volver hacia atrás para regatear al mismo. Para justificarse dice que, como no tenía velocidad, le volvían a coger y «tenía que regatear al mismo dos veces».

No era muy goleador, sus mayores registros fueron con el Rayo: siete y seis goles en dos temporadas consecutivas. Con el Pucela marcó el tanto del primer triunfo en San Mamés. En el Cádiz estuvo cedido un año y jugó una eliminatoria de Copa contra el Real Valladolid. Hay una gran anécdota ahí, pero ambos la vamos a reservar para su biografía, que será interesante y didáctica. Aunque no fue a la universidad, tiene una vida llena de lecciones. Igual con un libro no nos da. One estuvo con Cruyff, con Ruiz Mateos, con Mágico, con Laudrup y tiene mucho que contar. Sabe contarlo, además.

Una de sus frases es «haz lo que quieras pero en eso tienes que ser el mejor». Eso le dijo a su hija periodista, escritora e influencer, bajo el nombre de Lae Sánchez, cuando le manifestó su vocación: «Era la más futbolera de la familia, jugaba bien y al baloncesto era espectacular», recuerda un orgulloso progenitor que bromea sobre el éxito de su hija: «Ahora la famosa es ella».

Dice que siempre odió ese miedo que tienen algunos jugadores a perder el balón. Él no lo tenía. Eso ya le venía de serie, pero lo acentuó en el Cádiz al lado de Mágico. A él le faltaba velocidad y le faltaba miedo, todo lo demás iba incluido en un pack irrepetible.

Entrenador tras dejar el fútbol, se encuentra sin equipo tras su última experiencia en la UD Ibiza. Ejerce de comentarista en Radio Nacional de España (RNE) y en La 8 Valladolid. El último año se ha sacado el título de director deportivo porque dice que como entrenador «hay que dar paso a los jóvenes». En ese puesto no podrá romper cinturas, pero fichará a quienes lo hagan.

