Los jugadores del Real Valladolid celebran el primer gol marcado al Sporting hace dos jornadas en Zorrilla Rodrigo Jiménez
La previa

Una obligada redención para el Real Valladolid en Zorrilla

El equipo blanquivioleta necesita superar la debacle copera con un triunfo en casa ante el Granada para calmar la marejada

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:28

Ganar en Zorrilla o destapar aún más la caja de los truenos. El Real Valladolid necesita una victoria redentora este lunes frente al Granada (José ... Zorrilla, 20:30 horas) para superar el tremendo varapalo que supuso la derrota ante el Club Portugalete en la Copa del Rey y apaciguar la marejada que atraviesa el club blanquivioleta. Aunque poco tienen que ver el torneo del KO con LaLiga, nadie puede permanecer ajeno a las consecuencias de una eliminación funesta ante un rival de la quinta categoría del fútbol patrio. El Pucela siente presión y urgencias, en todos sus niveles, para superar ese episodio y sólo podrá hacerlo (sin que la ignominiosa noche vizcaína caiga en el olvido) con tres puntos ante un Granada que llega a esta cita en puestos de descenso a Primera RFEF. Cualquier escenario en el que no se logre la victoria supondrá otro impacto de calado en la línea de flotación del proyecto que pilota Guillermo Almada en el banquillo blanquivioleta y que puede verse seriamente comprometido.

