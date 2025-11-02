Una obligada redención para el Real Valladolid en Zorrilla

Ganar en Zorrilla o destapar aún más la caja de los truenos. El Real Valladolid necesita una victoria redentora este lunes frente al Granada (José ... Zorrilla, 20:30 horas) para superar el tremendo varapalo que supuso la derrota ante el Club Portugalete en la Copa del Rey y apaciguar la marejada que atraviesa el club blanquivioleta. Aunque poco tienen que ver el torneo del KO con LaLiga, nadie puede permanecer ajeno a las consecuencias de una eliminación funesta ante un rival de la quinta categoría del fútbol patrio. El Pucela siente presión y urgencias, en todos sus niveles, para superar ese episodio y sólo podrá hacerlo (sin que la ignominiosa noche vizcaína caiga en el olvido) con tres puntos ante un Granada que llega a esta cita en puestos de descenso a Primera RFEF. Cualquier escenario en el que no se logre la victoria supondrá otro impacto de calado en la línea de flotación del proyecto que pilota Guillermo Almada en el banquillo blanquivioleta y que puede verse seriamente comprometido.

El Real Valladolid, noveno con 16 puntos, tiene la obligación de ganar al Granada «por la vía que sea» y con «todas las armas» a su disposición, como señaló el técnico uruguayo en su comparecencia prepartido del sábado, claro síntoma de las necesidades que apremian al conjunto vallisoletano. La afición, que soportó una vergüenza tras otra la campaña anterior en Primera, anda de nuevo con la mosca detrás de la oreja por la falta de concreción futbolística del Pucela 2025-2026 en Segunda y el fiasco copero echa nuevas cucharadas de indignación al cóctel. Sin embargo, la llama del buen juego desplegado en la última jornada frente al Deportivo de La Coruña, con una primera parte rutilante, sirve como asidero para los más optimistas. Si el Real Valladolid sólo sacó un empate en Riazor (1-1) fue por sus propios disparos en el pie, primero con la expulsión de Marcos André (ausente, por tanto, para el choque de hoy ante el Granada) y, ya en el tiempo añadido, por el flagrante penalti cometido por Pablo Tomeo que supuso en la práctica la pérdida de dos puntos que volaron por los aires.

La victoria resulta imperativa porque este Pucela se ha desnortado en Zorrilla, donde lleva sin ganar desde que tumbó al Almería el 13 de septiembre. Desde entonces, el público vallisoletano ha salido desmoralizado del estadio con la derrota frente a la Cultural Leonesa (0-1), un anémico empate ante el Mirandés (1-1) y el fiasco contra el Sporting de Gijón (2-3). Una frase ha recorrido vestuario y despachos durante los últimos días:«No podemos ceder más puntos en casa».

Alineaciones probables Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Guille Bueno; Juric, Ponceau; Peter Federico, Chuki, Biuk; y Latasa o Jorge Delgado.

Granada CF Luca Zidane; Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo; Alemañ, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz; Álex Sola, Jorge Pascual y Faye.

Árbitro Alejandro Ojaos (comité Murcia), con David Gálvez en el VAR.

Estadio, hora y TV José Zorrilla, 20: 30, La Liga TV Hypermotion

El Granada parece un rival propicio para que el Real Valladolid supere el actual estado de hipoxia agravado por el ridículo en Copa. El conjunto que entrena el exblanquivioleta José Rojo 'Pacheta' afronta esta duodécima jornada liguera como decimonoveno clasificado (zona de descenso a Primera RFEF), con 11 puntos en su casillero y una prolongada sequía realizadora. El cuadro nazarí encadena tres empates sin goles que han frenado la reacción que supusieron dos triunfos consecutivos: frente a Huesca a domicilio (0-1) y ante la Real Sociedad B, con desmelene goleador (5-2). Por tanto, el Granada vive ahora un periodo de ofuscamiento atacante que el Real Valladolid tendrá que aprovechar, por mucho que Almada destacase en la comparecencia previa la calidad que atesoran los delanteros del cuadro andaluz.

Claro que el Pucela tampoco se distingue por su eficacia arriba, un mal que supone un pesado lastre para un equipo capaz de generar peligro en el área rival...y que acaba golpeando con espadas de espuma. Estos problemas se agravan ante la ausencia del sancionado Marcos André y el virus estomacal que ha mantenido a Juanmi Latasa con un perfil muy bajo en los últimos entrenamientos. Almada, que viró en La Coruña hacia un dibujo 4-4-2 que ofreció más claridad al equipo, se ve ahora condicionado por los acontecimientos. Si Latasa no puede finalmente jugar como titular, el entrenador uruguayo tendrá que recurrir a Jorge Delgado como opción para la punta, con Adrián Arnuncio 'Arnu' como segundo delantero o recambio en el banquillo, en función de la formación que disponga. Para complicar más la situación, el juvenil Mario Domínguez (16 años) también ha arrastrado molestias en los últimos días, aunque tiene todas las papeletas de entrar en la citación si finalmente las ha superado.

En el Granada, Pacheta ha consolidado un once invariable en los últimos cinco partidos, lapso en el que su equipo no ha conocido la derrota (dos triunfos, tres empates). Esto incluye a Luca Zidane en la portería y una línea de cuatro en defensa que conforman Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Diallo. Por delante, como trío de centrocampistas aparecen Alemañ, el exblanquivioleta Rubén Alcaraz y Sergio Ruiz, este último con más relevancia en tareas de creación. Álex Sola y el veloz Faye parten desde las bandas ofensivas, con Jorge Pascual como 'nueve' de referencia... a pesar de que aún no ha logrado estrenarse como goleador.

A diferencia del estado comatoso que atraviesa el Real Valladolid tras la eliminación en la Copa del Rey, el Granada superó con solvencia su duelo ante el Roda (1-5), lo que permite a los suplentes reivindicarse, entre ellos el exblanquivioleta Jose Arnaiz, que empezó como titular y perdió el puesto en Liga. En cambio, el también exblanquivioleta Martin Hongla ni siquiera fue convocado para la eliminatoria de Copa. El camerunés vive momentos complicados en Granada.

Por su condición de local y tras lo acaecido en Portugalete, toda la presión recaerá este lunes por noche sobre un Real Valladolid obligado a ganar ante su público. Si no lo hace, vendrán días aún más complicados para Guillermo Almada.