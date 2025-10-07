El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los números que coronan a Guilherme en la portería del Real Valladolid

El meta luso ha efectuado 19 paradas y presenta el segundo mejor coeficiente de goles encajados de toda la competición

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:03

Comenta

Guilherme Fernandes aparece entre los porteros más destacados de la Segunda División. El guardameta del Real Valladolid presenta un coeficiente de 0,75 goles encajados ... por partido tras recibir únicamente seis goles en las primeras ocho jornadas de competición. Sólo el croata Dinko Horkas, de la UD Las Palmas, mejora esta cifra con un cociente de 0,63 (cinco tantos recibidos en ocho partidos).

