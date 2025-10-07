Los números que coronan a Guilherme en la portería del Real Valladolid
El meta luso ha efectuado 19 paradas y presenta el segundo mejor coeficiente de goles encajados de toda la competición
El Norte
Valladolid
Martes, 7 de octubre 2025, 20:03
Guilherme Fernandes aparece entre los porteros más destacados de la Segunda División. El guardameta del Real Valladolid presenta un coeficiente de 0,75 goles encajados ... por partido tras recibir únicamente seis goles en las primeras ocho jornadas de competición. Sólo el croata Dinko Horkas, de la UD Las Palmas, mejora esta cifra con un cociente de 0,63 (cinco tantos recibidos en ocho partidos).
Los números de Guilherme en la liga
2,4
paradas por partido
19
paradas
8 de 8
partidos
jugados
0,75
goles encajados por partido
Goles encajados en cada jornada
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
0
0
0
1
1
2
1
1
El guardameta blanquivioleta logró blindar la portería del equipo en las tres primeras jornadas, periodo en el que no hubo que lamentar ningún gol en contra. Los seis tantos que ha encajado desde entonces, la mayoría tras fallos individuales de otros futbolistas, quedan paliados por acciones tan decisivas como el penalti que le detuvo a Embarba ante el Almería en Zorrilla y que impidió a los andaluces adelantarse en el marcador (victoria local por 3-1). Igualmente, en la retina de los aficionados permanece la parada que efectuó el pasado domingo frente al Mirandés, en un mano a mano con Eto'o, que evitó un segundo gol del conjunto jabato en el minuto 88 (el partido acabó empate a uno).
Las estadísticas contabilizan 19 paradas a Guilherme Fernandes en este tramo de ocho partidos y sin problemas en sus salidas del arco, con un 100% de efectividad (cinco salidas exitosas de cinco).
