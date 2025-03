Moyano reivindica su papel en el Real Valladolid: «Estoy donde quiero estar»

Arturo Posada Valladolid Lunes, 14 de septiembre 2020, 14:33 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

Javi Moyano ha iniciado su sexta campaña como futbolista del Real Valladolid mientras siguen sonando los tambores sobre una posible salida. Sin embargo, en el debut liguero ante la Real Sociedad, el capitán volvió a aparecer como titular en la banda derecha y él, de momento, sigue reivindicando su papel en el nuevo proyecto. Moyano sabe que su futuro queda ligado a que el club encuentre otro lateral en el mercado «para mejorar al equipo», pero de momento se ve fuerte y con ganas de seguir aportando. El runrún, en cualquier caso, le molesta y este lunes se mostró hastiado por lo que los periodistas le están «dando, achacando y echando encima».

«Mi situación es muy clara: el año pasado fui el lateral derecho que más minutos jugó, la anterior igual y la anterior igual. El domingo, el míster decidió darme la confianza para jugar. Si al club se le presenta una opción de mercado en la que considera que puede fichar para mejorar la posición, entiendo que hablará conmigo y seré el primero al que le trasladará esa idea. Pero hasta que eso suceda, vuelvo a decir lo mismo: mi situación no ha cambiado ni un ápice», declaró.

Moyano insistió en que el Real Valladolid no le ha comunicado que no cuenten con él ni que se busque equipo ya y por eso afirma que le «duelen y ofenden algunos comentarios que están muy lejos de la realidad».

«El club ha incorporado a Luis Pérez en el lateral derecho y siguen abiertos a la posibilidad de que pueda llegar alguien más si entienden que mejoran esa posición. Pero no solo ahí:puede suceder en el mediocentro, en la delantera... No veo dónde está la problemática que haya podido generar. Tengo muy claro que estoy aquí para trabajar, para ponerme lo mejor posible físicamente y estar a disposición del entrenador para que tome las decisiones. En el club hay otras personas que son las que también las toman».

Moyano se siente a gusto en el Real Valladolid y, de si él dependiera, preferiría no cambiar de aires. «A día de hoy, estoy donde quiero estar», subrayó. «No me he planteado una salida y, a pesar de haber contado con algunas propuestas, no las he valorado en ningún momento. Soy de los que piensa que el jugador está donde quiere y, como el club no me ha dicho lo contrario, quiero estar aquí, intentando aportar mi granito de arena en el crecimiento de la institución y del equipo», añadió.

El capitán echó un capote a su compañero Jordi Masip, que erró en el gol que costó el empate ante la Real Sociedad. «Obviamente, está fastidiado como cualquiera de nosotros por el resultado que se dio, pero no de forma extrema. El error forma parte del juego. Jordi es un jugador importantísimo que nos ha dado y nos da muchísimo. Aquí se trata de apoyar, dar confianza y ayudar a seguir adelante si uno tiene un resbalón. Cuando uno acierta, acertamos todos;cuando uno falla, fallamos todos», recalcó Moyano sobre el fallo del guardameta blanquivioleta.

El lateral derecho habló también sobre la nueva idea táctica que Sergio González trata de imprimir en el equipo, con la línea defensiva más adelantada. «Es una idea que nos ha trasladado desde que llegamos en la pretemporada y que debemos intentar plasmarla en el terreno de juego. Pero no se trata de decir que vamos a jugar 10 metros más adelante y ya está. Lo trabajamos día a día, intensificamos la presión para estar más cerca del campo rival, robar más cerca de la portería. Se trata de seguir evolucionando, con nuevos matices».

Moyano se refirió a la enquistada situación entre el delantero Miguel de la Fuente y el club blanquivioleta. «Me preocupa más la persona que el jugador. El tema futbolístico se resolverá, pero mientras tanto tratamos de que se sienta como uno más».