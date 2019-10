Míchel, sobre el partido en San Mamés: «Firmo sufrir como el año pasado y sacar un punto» Míchel celebra el gol marcado de penalti en Cornellá ante el Espanyol. / LOF El valenciano, que no tiene preferencias por ningún compañero para formar tándem en el centro del campo y elogia las cualidades de Álvaro Aguado, apuesta por «estar muy juntos» ante el Athletic para sacar un resultado positivo LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 16 octubre 2019, 12:58

No ha cambiado mucho el escenario en el que se desenvuelve Míchel de un año para otro y, por lo tanto, tampoco las preguntas que se le formulan en rueda de prensa cada vez que le toca resolver dudas. La falta de un recambio en su posición, el compañero ideal en el centro del campo, la preocupación por su estado de salud para evitar cualquier resfriado que deje cojo al equipo de Sergio,...

Míchel Herrero (Valencia, 1988) se encuentra «al cien por cien», dispuesto a tirar del carro y preparado para jugar un alto porcentaje de partidos esta temporada. «En el último partido noté en una jugada que se me fue el pie, me resbalé y sabía que si seguía me iba a hacer daño y caí al suelo para evitar. Tuve unas molestias y hubo un entrenamiento que no hice pero estoy de nuevo al cien por cien», ha señalado al término del entrenamiento matinal, apuntando que, como hace un año, el domingo volverá a tocar sufrir de lo lindo en San Mamés.

«Como el año pasado va a ser un partido duro, se hacen muy fuertes con su afición pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, intentar tener mucho tiempo la pelota porque si no sufriremos mucho y estar alerta porque tienen gran potencial arriba. Si estamos concentrados haremos daño», ha analizado el centrocampista valenciano, aportando algunas de las posibles claves. «Tenemos que estar más cerca que nunca entre nosotros porque ellos en los espacios pueden hacer mucho daño. Y luego siempre lo decimos, que los primeros minutos tanto en la primera parte como en la segunda son cruciales. Hay que tener el balón e intentar hacer nuestro fútbol».

Lo que sí está asegurado antes del pitido inicial es el sufrimiento. «Claro que vamos a sufrir, eso está claro porque sufren todos los equipos que van allí. Pero firmo sufrir como el año pasado y sacar un punto».

Sin refuerzos en su posición, el rendimiento de Míchel vuelve a ser clave en la respuesta del Real Valladolid esta temporada. El propio jugador lo sabe y pide paciencia para su compañero Álvaro Aguado, llamado a coger el relevo a medio plazo. «Álvaro es un grandísimo fútbolista, tiene muchas cualidades pero es joven y le falta coger esa madurez. Pero eso le va a llegar y creo que va a demostrar muchísimo. Hay que tener paciencia con él, ahora estoy a gran nivel y en un buen momento pero no tengo que bajar los brazos ni confiarme porque por detrás hay grandes jugadores que en cualquier momento te pueden quitar el sitio», ha valorado, sin preferencias por una pareja de baile estable en el centro del campo en este inicio de temporada -por su lado han desfilado San Emeterio, Alcaraz, Joaquín,...-. «Me lo ponen fácil porque todos son grandísimos jugadores en el centro del campo. Hay una competencia muy sana y creo que puede jugar cualquiera y le puede tocar a cualquiera. Creo que el equipo traslada mucho potencial, no solo Míchel, tenemos un gran equipo y necesitamos de todos para jugar bien. Míchel tiene un papel importante pero si no fuera por sus compañeros, a lo mejor no destacaría».

Cree Míchel que el horizonte del Valladolid no ha cambiado de un año para otro, «hay que ir partido a partido y pensar en recuperar efectivos para lo que nos viene», y que el objetivo para sumar puntos en salidas como las de Bilbao pasa por «meter intensidad» desde el primer minuto.

Por último ha hablado el centrocampista sobre el momento que atraviesan dos de sus compañeros. Por un lado el portero ucraniano Lunin, nominado al premio Golde Boy (mejor jugador sib-21): «Sabemos del potencial que tiene este portero, lo está demostrando en los entrenamientos. Lunin está esperando su momento, es un gran trabajador y un gran profesional pero ahora Jordi está bien. Para mí tiene un gran futuro».

Y por otro Joaquín, el último en hacer tándem con él en el centro del campo. «Para mí es un gran apoyo tenerlo al lado porque sus características son diferentes a las mías. Él salta de cabeza, mete piernas y desempeña bien las dos funciones tanto de central como de mediocentro. Tengo grandísimos compañeros y soy un afortunado porque me hacen más fácil el trabajo», ha afirmado, evitando decantarse por él o por otro compañero para el partido de San Mamés. «Joaquín tiene mucho potencial por arriba y por abajo también se anticipa y roba muchos balones, pero eso es cosa del míster porque hay muchos jugadores que pueden desenvolver igual ese papel», ha concluido.