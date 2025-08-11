El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Juan Macías, en un entrenamiento con el Real Valladolid. Alberto Mingueza
Real Valladolid

El mexicano José Juan Macías no convence al Real Valladolid

El ex del Chivas y León cierra sin éxito su intento de volver al fútbol profesional con el conjunto blanquivioleta

Zaira Varas

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:10

La etapa de JJ Macías en el Real Valladolid ha llegado a su fin. El delantero mexicano, que se incorporó a prueba con el Promesas mientras el primer equipo realizaba la pretemporada en Chile, ya no se entrenó este lunes con el club, cerrando así un intento de reengancharse al fútbol profesional.

Formado en la cantera de Chivas, Macías irrumpió muy joven en la Liga MX, donde se ganó fama de goleador precoz. Con Chivas marcó 23 tantos y en León añadió 19 más, números que le abrieron las puertas de la selección absoluta con apenas 20 años. Su primera experiencia en Europa llegó en 2021 con el Getafe, pero solo disputó ocho partidos oficiales, sin lograr afianzarse en el once.

A partir de ahí, su carrera se vio condicionada por las lesiones. En 2022 sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo más de cinco meses fuera, y en 2024 los problemas isquiotibiales le impidieron recuperar continuidad. Entre lesiones musculares y articulares, su progresión se fue apagando hasta que, a principios de este año, rescindió contrato con Santos Laguna y llegó a anunciar su retiro por agotamiento físico y mental.

El Real Valladolid, por su parte, tiene previstas tres sesiones de entrenamiento (de martes a jueves) en los Anexos al José Zorrilla, de cara al inicio de temporada este viernes en casa ante el AD Ceuta.

