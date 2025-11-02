El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Martin Hongla, en el centro, cabizbajo durante el entrenamiento de este domingo Martín Baldomero-Ideal

Martin Hongla, de titular en Liga con el Granada a no ir ni convocado en Copa

El centrocampista exblanquivioleta vive una tensa situación en su segunda etapa en el club andaluz

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:28

La exclusión del exblanquivioleta Martin Hongla de la convocatoria del Granada para la visita al Roda en la Copa del Rey por decisión técnica de ... Pacheta supone un nuevo episodio en la tensa segunda etapa del centrocampista camerunés en el Granada CF. El africano acaba de cumplir un mes sin jugar, desde que ingresara como refresco durante la primera victoria de la temporada, en Huesca, sin minutos en Los Cármenes ni en la 'manita' a la Real Sociedad B ni en el empate sin goles con el Cádiz con ausencias en las dos jornadas de por medio al irse con Camerún. Atrás quedaron las titularidades de Hongla en los dos primeros partidos del campeonato, así como en Burgos, cuando entró en la alineación por la gastroenteritis de Sergio Ruiz. Antes de aquel encuentro en El Plantío, con todo, el camerunés colapsó un traspaso ya cerrado por tres millones de euros al Rubin Kazán al cierre del mercado en Rusia por sus exigencias salariales de última hora. El que iba a ser su nuevo club llegó a sugerir incluso que su próximo fichaje procedía de LaLiga Hypermotion, sin difundir finalmente incorporación alguna.

