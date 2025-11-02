Martin Hongla, de titular en Liga con el Granada a no ir ni convocado en Copa El centrocampista exblanquivioleta vive una tensa situación en su segunda etapa en el club andaluz

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La exclusión del exblanquivioleta Martin Hongla de la convocatoria del Granada para la visita al Roda en la Copa del Rey por decisión técnica de ... Pacheta supone un nuevo episodio en la tensa segunda etapa del centrocampista camerunés en el Granada CF. El africano acaba de cumplir un mes sin jugar, desde que ingresara como refresco durante la primera victoria de la temporada, en Huesca, sin minutos en Los Cármenes ni en la 'manita' a la Real Sociedad B ni en el empate sin goles con el Cádiz con ausencias en las dos jornadas de por medio al irse con Camerún. Atrás quedaron las titularidades de Hongla en los dos primeros partidos del campeonato, así como en Burgos, cuando entró en la alineación por la gastroenteritis de Sergio Ruiz. Antes de aquel encuentro en El Plantío, con todo, el camerunés colapsó un traspaso ya cerrado por tres millones de euros al Rubin Kazán al cierre del mercado en Rusia por sus exigencias salariales de última hora. El que iba a ser su nuevo club llegó a sugerir incluso que su próximo fichaje procedía de LaLiga Hypermotion, sin difundir finalmente incorporación alguna.

Intención de reintegrarle Pacheta se habría propuesto reintegrar a Hongla en la dinámica del Granada, defensor de sus virtudes desde que coincidieran en el Real Valladolid, pero ya fue mucho más tajante cuando se le preguntó por él durante sus comparecencias de prensa en torno al partido con el Roda, tanto antes como después. Lo curioso es que el propio Hongla parece tener mucho que perder con el caso que protagoniza. No tuvo ni un minuto con Camerún durante su última convocatoria y participar en la Copa de África es una de sus grandes pretensiones. Pacheta anunció este sábado que Hongla viajaría a Valladolid «porque sigue siendo uno más». «No voy a hablar más de este tema» zanjó. El sábado, en una entrevista con Ideal, el técnico apuntó: «Han ido sucediendo episodios y creo que está todo zanjado. Jugará o irá citado cuando el míster diga. Está a las órdenes del club mientras siga aquí. Le intentaré sacar el máximo rendimiento. Hongla es un gran jugador al que le han rodeado un montón de circunstancias desde el verano, rollos y líos, pero es otro más de la plantilla».

