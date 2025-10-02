El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felicitación blanquivioleta de Mario Martín.
Real Valladolid

Mario Martín regresa al Real Valladolid para desearte ¡Muchas felicidades!

«Me dicen que ¿qué mejor regalo que este?», bromea el socio que ha recibido la felicitación blanquivioleta protagonizada por el ya jugador de Getafe

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:09

Comenta

La sorpresa fue tal que pensaba que el email no era actual, pero sí. «Muchas felicidades», y Mario Martín... Sí, Mario Martín, puños cerrados celebraba el cumpleaños del abonado del Pucela como si de un gol se tratase.

«Hoy es un día para darte las gracias de una manera muy especial», incidía el mensaje de celebración para el socio, que esta misma semana cumplía años con la curiosa tarjeta electrónica blanquivioleta en la que el exjugador del Real Valladolid le deseba un feliz día, con una felicitación que de alguna manera se traspapeló de la pasada campaña.

Noticias relacionadas

Amath estará seis semanas de baja en el Real Valladolid por una triple fractura facial

Amath estará seis semanas de baja en el Real Valladolid por una triple fractura facial

Juric o cómo jugar dos partidos con una herida en el pie que acaba en infección grave

Juric o cómo jugar dos partidos con una herida en el pie que acaba en infección grave

Pablo Tomeo, el triunfo de la inteligencia en la España vaciada

Pablo Tomeo, el triunfo de la inteligencia en la España vaciada

El club pide «tranquilidad» ante los primeros malos resultados de una Liga «muy larga»

El club pide «tranquilidad» ante los primeros malos resultados de una Liga «muy larga»

«Me dice que, ¿qué mejor regalo que este?», bromea el aficionado, que se ha tomado el error con guasa, a la espera de que el mensaje en vez del ya futbolista del Getafe, fuese de los Latasa, Juric, Guilherme...

«Que pases un feliz día y nos vemos en el Zorrilla», le desea el centrocampista de Bordalás, con la ocurrencia de que el abonado hasta le de veracidad a esta última frase, por la posibilidad de ver al exblanquivioleta en el estadio, pero de azulón y en el Trofeo Ciudad de Valladolid, que se jugará contra el Getafe... sí, de Mario Martín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mario Martín regresa al Real Valladolid para desearte ¡Muchas felicidades!

Mario Martín regresa al Real Valladolid para desearte ¡Muchas felicidades!