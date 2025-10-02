Mario Martín regresa al Real Valladolid para desearte ¡Muchas felicidades!

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 11:09 Comenta Compartir

La sorpresa fue tal que pensaba que el email no era actual, pero sí. «Muchas felicidades», y Mario Martín... Sí, Mario Martín, puños cerrados celebraba el cumpleaños del abonado del Pucela como si de un gol se tratase.

«Hoy es un día para darte las gracias de una manera muy especial», incidía el mensaje de celebración para el socio, que esta misma semana cumplía años con la curiosa tarjeta electrónica blanquivioleta en la que el exjugador del Real Valladolid le deseba un feliz día, con una felicitación que de alguna manera se traspapeló de la pasada campaña.

«Me dice que, ¿qué mejor regalo que este?», bromea el aficionado, que se ha tomado el error con guasa, a la espera de que el mensaje en vez del ya futbolista del Getafe, fuese de los Latasa, Juric, Guilherme...

«Que pases un feliz día y nos vemos en el Zorrilla», le desea el centrocampista de Bordalás, con la ocurrencia de que el abonado hasta le de veracidad a esta última frase, por la posibilidad de ver al exblanquivioleta en el estadio, pero de azulón y en el Trofeo Ciudad de Valladolid, que se jugará contra el Getafe... sí, de Mario Martín.

