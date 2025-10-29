El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André, en el encuentro ante el Dépor el pasado domingo. David Mosquera Rey

Real Valladolid

Marcos André lidera a la unidad 'B' del Pucela en su estreno copero

Los menos habituales tendrán minutos en Portugalete ante un rival de Tercera Federación

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:56

El Real Valladolid inicia este miércoles (20:00 horas) su participación en la Copa del Rey, un torneo en el que en las últimas ediciones ... no ha pasado de las primeras rondas. El equipo de Guillermo Almada arranca el Torneo del KO en el campo del modesto Portugalete de Tercera Federación, pero lo hace sin confianzas. «Le vamos a dar total seriedad. No estamos en condiciones de regalar absolutamente nada en cualquier competición. Estamos en un proyecto nuevo, con nuevas ideas y debemos seguir evolucionando en cantidad de situaciones», valoró el técnico blanquivioleta.

