Marcos André lidera a la unidad 'B' del Pucela en su estreno copero

El Real Valladolid inicia este miércoles (20:00 horas) su participación en la Copa del Rey, un torneo en el que en las últimas ediciones ... no ha pasado de las primeras rondas. El equipo de Guillermo Almada arranca el Torneo del KO en el campo del modesto Portugalete de Tercera Federación, pero lo hace sin confianzas. «Le vamos a dar total seriedad. No estamos en condiciones de regalar absolutamente nada en cualquier competición. Estamos en un proyecto nuevo, con nuevas ideas y debemos seguir evolucionando en cantidad de situaciones», valoró el técnico blanquivioleta.

El equipo vasco es el líder de su grupo en la quinta categoría del fútbol español, y aspira a ascender de categoría al final de la temporada. «Es un equipo que lo está haciendo muy bien, mete muchos goles y encaja poco», analizó Almada que admitió que habrá minutos para los menos habituales. «Llegarán oportunidades para algunos jugadores que no vienen jugando y que se las merecen por lo bien que han entrenado», admitió al tiempo que anunció que Marcos André será titular. «Va a jugar porque está suspendido el fin de semana», indicó al tiempo que señaló que el choque es «una oportunidad buena para Jorge, Arnu y una gran cantidad de chicos que están entrenando bien».

Con respecto al resto de la convocatoria, el preparador uruguayo admitió que hay jugadores que no viajarán por u proceso vírico que ha afectado a la plantilla, a jugadores como Tomeo o Meseguer, que no se pudieron ejercitar ayer. Además, el técnico indicó que jugadores como Sergi Tenés no estarán pese a su mejoría y pensando en el partido del Granada del lunes. «Sergi está muy bien, pero preferimos que haga una semana completa de entrenamiento exigente».

De ahí que se prevean muchos cambios en el once, con la posible titularidad de jugadores que hasta ahora no han debutado en la Liga, como el guardameta Aceves o el central marroquí Mohamed Jaouab, que podría formar pareja de central con Javi Sánchez.

Además, el lateral Hugo San, según las palabras de Almada también tendrá minutos, a la espera de ver qué sucede con Koke o el propio Mario Maroto, que sigue en proceso de recuperación, tal y como admitió el técnico, pero que finalmente le incluyó en la lista.

Por su parte, el Portugalete, con un equipo con una media de edad de menos de 23 años, tiene la ilusión de superar al Pucela en uno de los partidos «más ilusionantes» de su historia. Egoitz Bilbao, entrenador de los vascos, no escondió que «es un partido que todo el mundo está esperando» para dar la campanada. «Ya hemos visto que no es la primera vez que pasa una cosa así y confiamos en que haciendo nuestro partido tengamos opciones de poder pasar», resaltó. Para ello, «debemos trabajar muy bien tácticamente, ser muy solidarios en los esfuerzos, ser un equipo muy intenso y agresivo», desgranó Egoitz Bilbao, que tiene disponible a todo sus jugadores.