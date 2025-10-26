El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 11 D26/10 · Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña

Deportivo

21:00h.

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol
DEP

VLL

Marcos André junto a Latasa en ataque ante el Dépor

Almada prescinde de Meseguer para situar a Ponceau junto a Juric en el centro del campo

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:58

20:21

Reencuentros

Día de reencuentros en Riazor, con Guille Bueno y Trilli recordando viejos tiempos cuando militaron en el Juvenil del club gallego

20:03

Alineación del Deportivo

También Higaldo anuncia su once inicial...

19:47

Alineación del Real Valladolid

Almada ha cumplido con lo que insinuó en sala de prensa el pasado viernes y opta por un tándem ofensivo formado por Marcos André y Latasa... El técnico prescinde de Meseguer, coloca a Ponceau junto a Juric, y coloca en los extremos a Federico y Biuk, con Alejo de vuelta al lateral derecho

19:43

Los entrenadores

En la previa, los dos técnicos han alabado al rival...

Guillermo Almada insinuó la posibilidad de variar el ataque blanquivioleta, con un posible tándem Marcos André-Latasa (como así ha sido)

19:41

La amenaza del Deportivo, amén de Yeremay, radica en su goleador, Zakaria Eddahchouri

Aquí te contamos el por qué


19:40

Este fin de semana ha sumado el Racing, también Las Palmas, Cádiz y Burgos, Sporting va ganando al Real Zaragoza, ganó de nuevo el Ceuta,... todos los que preceden al Pucela han sumado, lo que obliga un poco más al equipo de Almada para no descolgarse del tren de cabeza...

18:37

Deportivo vs Real Valladolid

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido de la undécima jornada que enfrenta al Deportivo de La Coruña y al Real Valladolid en Riazor.

Un punto separa a ambos equipos, con un Dépor (16 puntos) que viene de perder sus dos últimos partidos (3-0 en Málaga y 2-1 en Santander) y un Real Valladolid (15 puntos) que tiró por la borda en casa (2-3 ante el Sporting) lo ganado una semana antes en Burgos (0-1)

Alineación y estadísticas

Antonio Hidalgo

5-3-2

Alineación

Germán Parreño

portero

David Mella

defensa

Lucas Noubi

defensa

Miguel Loureiro

defensa

Dani Barcia

defensa

Giacomo Quagliata

defensa

Mario Soriano

centrocampista

Diego Villares

centrocampista

Juan Diego Molina Martínez

centrocampista

Samuele Mulattieri

Delantero

Yeremay Hernández

Delantero

Guillermo Almada

4-4-2

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Marcos André de Sousa Mendonça

Delantero

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

0%

VLL

DEP

0%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

