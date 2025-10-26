Marcos André junto a Latasa en ataque ante el Dépor

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 11 D26/10 · Árbitro: Daniel Palencia Caballero
Deportivo
21:00h.
Valladolid
DEP
VLL
Valladolid
Domingo, 26 de octubre 2025, 19:58
20:21
Día de reencuentros en Riazor, con Guille Bueno y Trilli recordando viejos tiempos cuando militaron en el Juvenil del club gallego
20:03
También Higaldo anuncia su once inicial...
𝑶 𝒏𝒐𝒔𝒐 𝒐𝒏𝒄𝒆#DéporRealValladolid#LaLigaHypermotion
19:47
Almada ha cumplido con lo que insinuó en sala de prensa el pasado viernes y opta por un tándem ofensivo formado por Marcos André y Latasa... El técnico prescinde de Meseguer, coloca a Ponceau junto a Juric, y coloca en los extremos a Federico y Biuk, con Alejo de vuelta al lateral derecho
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣
Los jugadores que se dejarán la piel en Riazor#DéporRealValladolid
19:43
En la previa, los dos técnicos han alabado al rival...
Guillermo Almada insinuó la posibilidad de variar el ataque blanquivioleta, con un posible tándem Marcos André-Latasa (como así ha sido)
Antonio Hidalgo ha hablado de la valentía del Pucela, pero también de los riesgos que asume a su espalda
19:41
La amenaza del Deportivo, amén de Yeremay, radica en su goleador, Zakaria Eddahchouri
Aquí te contamos el por qué
19:40
Este fin de semana ha sumado el Racing, también Las Palmas, Cádiz y Burgos, Sporting va ganando al Real Zaragoza, ganó de nuevo el Ceuta,... todos los que preceden al Pucela han sumado, lo que obliga un poco más al equipo de Almada para no descolgarse del tren de cabeza...
En la previa de Arturo Posada tienes todo lo que necesitas saber de este partido
18:37
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido de la undécima jornada que enfrenta al Deportivo de La Coruña y al Real Valladolid en Riazor.
Un punto separa a ambos equipos, con un Dépor (16 puntos) que viene de perder sus dos últimos partidos (3-0 en Málaga y 2-1 en Santander) y un Real Valladolid (15 puntos) que tiró por la borda en casa (2-3 ante el Sporting) lo ganado una semana antes en Burgos (0-1)
Antonio Hidalgo
5-3-2
Germán Parreño
portero
David Mella
defensa
Lucas Noubi
defensa
Miguel Loureiro
defensa
Dani Barcia
defensa
Giacomo Quagliata
defensa
Mario Soriano
centrocampista
Diego Villares
centrocampista
Juan Diego Molina Martínez
centrocampista
Samuele Mulattieri
Delantero
Yeremay Hernández
Delantero
Guillermo Almada
4-4-2
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Marcos André de Sousa Mendonça
Delantero
Juanmi Latasa
Delantero
0%
DEP
0%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
