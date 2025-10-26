Marcos André junto a Latasa en ataque ante el Dépor

19:43

Los entrenadores

En la previa, los dos técnicos han alabado al rival...

Guillermo Almada insinuó la posibilidad de variar el ataque blanquivioleta, con un posible tándem Marcos André-Latasa (como así ha sido)

Antonio Hidalgo ha hablado de la valentía del Pucela, pero también de los riesgos que asume a su espalda