Kiko Olivas: «La clave de la temporada será la solidez defensiva» Kiko Olivas estira la pierna derecha de Moyano durante el partido frente al Atlético de Madrid. / Ramón Gómez El central antequerano asegura que se encontró «muy bien» en el partido pese a que vivió una semana «muy complicada» J. A. PARDAL Valladolid Lunes, 7 octubre 2019, 13:17

Kiko Olivas está despuntando esta temporada en la zaga del Real Valladolid. Su jerarquía y su capacidad para solventar con acierto la gran mayoría de las acciones defensivas a las que tiene que enfrentarse están siendo notables en un equipo que con el choque ante el Atlético de Madrid (que terminó 0-0) suma dos partidos consecutivos sin encajar. «Dejar la portería a cero fue una de las claves de la permanencia de la temporada pasada y lo llevamos buscando desde el principio de esta aunque solo lo hayamos conseguido en los dos últimos encuentros», reconocía el central, que aseguró que «la clave de este curso será no encajar y ser muy sólidos defensivamente porque así va a haber opciones en todos los partidos«.

Precisamente, esa fue la gran cualidad de su equipo en el choque ante los del Cholo Simeone, a los que redujeron a su mínima expresión y, de hecho, solo les concedieron un disparo entre los tres palos además del tiro de Correa que se encontró con el poste. "Les igualamos en intensidad y en las segundas jugadas y tenemos calidad para dominar el partido; ellos o no se lo esperaban o no supieron cómo atajarlo y en la primera parte no les dimos casi opciones", relató Olivas.

Pese a estar entre algodones durante toda la semana por problemas de tobillo, el defensa aseguró que se encontró "muy bien" durante el choque gracias al trabajo de médicos, fisios y recuperadores, y no quiso pararse a analizar su buen momento de forma, aunque sí que reconoció que se siente "muy cómodo". "El fútbol es muy cambiante, un día puedes estar muy bien pero todo pasa, así que prefiero centrarme en trabajar y seguir en la línea en la que estoy".

El equipo, que se entrenó esta mañana con la ausencia de los lesionados Fede San Emeterio, Pedro Porro, Rubén Alcaraz y Javi Sánchez y las de Andriy Lunin, El Hacen y Enes Ünal, que han viajado con sus selecciones, tendrá tres días libres de viernes a domingo aprovechando el parón, algo que a juicio del jugador andaluz llega "en un buen momento". "Venimos de jugar entre semana y de estar cansados porque corremos y nos exigimos mucho dentro el campo y después llegará un tramo difícil e importante de la temporada. Nos vamos contentos porque llegamos a él tras una victoria y un empate, así que es buen momento para disfrutarlo, estar contento y descansar bien".