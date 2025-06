Los otros 'Kenedy' que vistieron la camiseta del Real Valladolid

José Anselmo Moreno Domingo, 29 de junio 2025, 10:30 Comenta Compartir

La pasada temporada fue la peor del Pucela en Primera División, se batieron récords negativos en la Liga, fue el primer equipo de la historia que pierde 30 partidos en una misma temporada en España, el equipo que menos puntos logró en la segunda vuelta (uno de 57), el mayor número de derrotas consecutivas y varios récords más que mejor no recordar. Sin embargo, esta secuencia de datos negativos nos sirve para poner el foco en los fracasos y más concretamente en los fichajes más decepcionantes, ya que todos los que aparecen en este libro tienen matices más o menos positivos.

Vamos a recordar algunos de los muchos que vinieron y se marcharon con el sello de 'pufo'. Como me gusta escribir de memoria, ni siquiera empiezo mirando datos. No es como debe hacerse pero yo creo que así, cerrando los ojos y que te vengan la mente los más significativos, queda todo mucho más auténtico.

Los primeros que me aparecen en el catálogo de decepciones sonadas son Marlon Brandao y 'Turu' Flores. El primero de ellos era un brasileño, casi con nombre de actor norteamericano que llegó en el mercado de invierno de la temporada 93-94 al Real Valladolid. Estaba jugando en Portugal y su fichaje fue un culebrón, pero supuestamente venía para ayudar con sus goles a la permanencia del Pucela. Se consiguió el objetivo en una promoción ante el Toledo pero, desde luego, no fue por su aportación. No anotó ni un solo tanto en los diez partidos que jugó en el club blanquivioleta y solo fue noticia por el cachondeo de la prensa de los equipos rivales como consecuencia de su peculiar nombre.

Lo del Turu Flores resultó más grave porque su cesión desde el Deportivo de La Coruña fue carísima y lastró la economía del club. Anotó un gol bajo la ley del ex, ya que fue al equipo que lo trajo a España, la UD Las Palmas. Durante su etapa en Pucela se le vio fuera de forma, aunque calidad tenía y la había demostrado sobradamente en el Depor.

Lo mismo sucedió con Hatem Ben Arfa. Era una estrella del fútbol, vino hecho una ruina físicamente y la pandemia le sorprendió en Valladolid, así que tuvo que vivir el confinamiento en la Residencia de Jugadores porque se cerró el hotel donde se hospedaba. Tras la reanudación de la Liga pareció más fino, pero lo cierto es que no dejó apenas destellos de un futbolista que había sorprendido temporadas atrás por sus regates de auténtico genio.

El dominicano Heinz Barmettler Veloz y el austríaco Lukas Rotpuller fueron dos centrales a cual peor. El primero solamente jugó un partido y el segundo ni siquiera llegó a debutar. Solo fue la estrella en la celebración del ascenso de 2018. Aunque para fichaje de central decepcionante y escasamente productivo está Pablo Amo, que tampoco llegó a debutar, en este caso no por su falta de calidad sino por las lesiones.

Otro fichaje descorazonador por su procedencia y su teórica calidad fue Dragan Ciric. El centrocampista serbio estuvo un total de cuatro temporadas en Valladolid y no dejó huella alguna, Su paso por aquí acabó con el descenso del 2004, el año de Fernando Vázquez, en el que apenas jugó. De aquí regresó al Partizan de Belgrado, el club donde se había formado y donde había destacado hasta el punto de llamar la atención del FC Barcelona, que lo fichó en 1997.

Mucho más atrás en el tiempo recuerdo a un extremo izquierdo que vino del Jaén, Salvador Morera. En su presentación hablaba que parecía Mario Kempes y en los entrenamientos hacía cosas que maravillaban a sus compañeros, pero apenas jugó en las dos temporadas que permaneció en el Real Valladolid. Eso sí, la primera de ellas culminó con el ascenso de la campaña 1979-80. Aquella temporada también fichó Zoran Vekic, que tenía calidad pero que jugó muy poco.

En la etapa de Víctor Orta al frente de la secretaría técnica llegaron los uruguayos Broli, el 'Pato' Curbelo y el 'Petete' Correa

Poco después que Morera y Vekic llegó Fernando Husef Alí Navarro con la vitola de ser el mejor extremo izquierdo de América, según la revista 'El Gráfico', pero que nunca llegó a justificar aquí toda esa fama. En realidad, la contratación deseada era otro extremo argentino, Jorge Comas, pero ante la imposibilidad de ficharlo se buscó un plan B y ahí apareció Alí Navarro, quien dejó de ser inscrito para dejar hueco a 'Polilla' Da Silva en el mercado de invierno de 1983.

Otra jugador argentino que decepcionó, y mucho, fue Martín Cardetti. Cuando se lesionó Ariza Makukula y Sergio Pachón fue cedido al Getafe, la responsabilidad del gol recayó en los pies y en la cabeza de este pequeño delantero que había triunfado en el River Plate pero que aquí fue un lastre. No llegó meter un solo tanto cuando en su país salía a casi 20 por temporada.

Falló oportunidades claras que acabaron con el descenso de 2004. Llegó con buena edad, 28 años, y era un jugador que había hecho una carrera interesante, hasta jugó en el PSG, pero aquí ni tuvo suerte ni logró destapar el tarro de sus esencias.

Otro que venía con fama justificada del fútbol latinoamericano y tras destacar en el Mundial de Italia fue Carlos Valderrama, pero ya sabemos cómo terminó aquella aventura de los colombianos. Más que por su juego, 'El Pibe' Valderrama pasó a la historia mediática del Pucela por el «incidente» con Míchel en el Bernabéu. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que amortizó el dinero pagado por Mermeladas Helios para aparecer ese año en la camiseta del Real Valladolid.

Un fichaje especialmente malo fue el del lateral derecho Fernando Varela.

Llegó tras ser vendido Antonio Barragán al Valencia y decía Miroslav Djukic que el represente le había metido un gol al Real Valladolid. Vino con kilos de más, se entrenaba con mucha ropa para sudar y bajar peso, pero lo cierto es que nunca llegó a apuntar a ese futbolista que años atrás sí había rendido militando en el Betis y el Mallorca. Esa temporada hubo de jugar Mikel Balenziaga a banda cambiada porque Valera apenas estuvo disponible por las lesiones. También ese cuento acabó bien, con un ascenso, pero tampoco precisamente por la aportación del jugador andaluz.

Siguiendo con los saltos temporales, volvamos por un momento al presente. Pocos fichajes pueden ser tan decepcionantes como el del brasileño Robert Kenedy. Cobrando un dineral, sobre todo por su ficha en Primera División (la mitad en Segunda) ha jugado poco y mal, vino pasado de peso y nunca llegó a estar en la forma de aquel futbolista que llamó la atención en el Granada y en el Getafe. Para un recuerdo positivo queda su doblete en el estadio de El Sardinero ante el Racing, en una victoria que sumó para el ascenso de Paulo Pezzolano. Actualmente juega el Mundial de Clubes con el Pachuca.

Probablemente en las últimas décadas es cuando más ha fallado el tiro el Real Valladolid porque saltan a memoria muchos casos, como Kenan Kodro, Gilberto Alcatraz, Janko, Dani Aquino, Samuel, Duje Cop, Sulayman, Al Moussa, Ivi, Fede Barba, Arilson, OJ Morales, Jairo Castillo, Héctor Font, el 'Pato' Curbelo, Pelé, Enzo Renella, Edwin Congo, Dejan Drazic, Broli, el brasileño Toni o un Stiven Plaza que costó dos millones de euros y que fue un capricho caro de Ronaldo.

Pocos directores deportivos ha, por no decir ninguno, que salgan bien parados bajo la lupa de un análisis en profundidad. Tampoco Víctor Orta, secretario técnico próximo a ocupar despacho en Zorrilla, que en su primera etapa blanquivioleta junto a Pérez Caminero pensó que era buena opción traer a tres uruguayos (Broli, el 'Pato' Curbelo y Fernando Correa) para pelear por el ascenso en la 2004-05.

Los porteros, tal vez, se llevan una de las medallas honoríficas de esta relación. Desde Ludovic Butelle hasta Pau Torres, desde Catriel Orcellet a Fabricio Agosto, desde René Higuita a Isaac Becerra. En fin, son tantos que hasta merecen una página aparte.

Esto es solamente una pequeña muestra de decepciones y desengaños. Hay muchísimas más. Suele repetir Ramón Martínez que los fichajes que dan rendimiento tienen muchos padres y que aquellos que fracasan no los fichó nadie porque todo el mundo se quita del medio. En esta relación hay contrataciones de directores deportivos muy dispares y de muy distintas épocas, así que nadie es especialmente culpable.

Los errores y los aciertos a veces se ven venir de lejos, otras veces la situación degenera con el tiempo y en otras ocasiones hay una falta de adaptación evidente al medio. Como contrapunto a todo esto, en la historia del club blanquivioleta hallamos la Operación Saso. Fueron cinco jugadores (Benítez, Endériz, Solé, Aramendi y Bagnera) a cambio de un millón de pesetas y todos buenísimos.

