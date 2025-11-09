El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bueno trata de proteger el balón presionado por Suso. Manuel Esteves-Factoría 9
Gambetas largas

Más pericia en la puerta propia que en la ajena

Guilherme vuelve a firmar la supervivencia del Pucela, que tampoco encontró el camino del gol sin Latasa. André y Delgado apenas tuvieron oportunidades

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

1

De la desnudez al abrigo en veinte minutos

El Pucela salió acartonado. El Cádiz lo hizo como un avión. La divisoria se tiñó de amarillo. Demasiadas camisetas del cuadro andaluz en la mitad ... de césped blanquivioleta. Los primeros 20 minutos fueron un suplicio para los de Almada. El equipo local convirtió el duelo en un scape room, pocas salidas y mucha angustia para el Real Valladolid, que supo aguantar el tirón. El VAR favoreció la resistencia del cuadro castellano y contuvo el corcho local, que no aprovechó la efervescencia y cuando se quiso dar cuenta estaba sometido por la pausa de su oponente. Las líneas encogidas y el trance superado. ¿Qué habría pasado si el colegiado hubiera dado gol? Una hipótesis en la que es mejor no pensar. El caso es que no lo hizo y el pinganillo acolchó al once de Garitano. Juric se hizo grande en el eje, Ponceau dejó de sufrir en defensa y el guion pegó un volantazo drástico. Mérito del Pucela aguantar el viaje, como el torero que no solo no se arruga en el primer derrote, sino que se cruza, se pone en el sitio y cita al morlaco con la taleguilla abierta. Lástima el fallo con el acero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9

    ¿Te gusta tu vida? Un macroestudio analiza si merece la pena residir en Castilla y León
  10. 10 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más pericia en la puerta propia que en la ajena

Más pericia en la puerta propia que en la ajena