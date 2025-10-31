El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

A la izquierda, Chatún (Tordesillas); a la derecha, Marcos André (Real Valladolid), ambos en sus partidos de Copa. R. Jiménez/Marcos Calvo
Partido de vuelta

La mentira del fútbol

«El día de la Copa, Chatún salió de su casa al amanecer, impartió clase en el instituto, cogió coche y luego corrió, sufrió, peleó y marcó. Sin alardes, ni algodones. Fútbol de verdad, sin pompa»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El fútbol es el Pinocho de la industria del deporte. Destila más postureo que verdad. En realidad, es algo parecido a un ecosistema de ficción, ... en el que los actores actúan como estrellas cuando están dentro y se estampan de bruces contra la vida real cuando el propio entorno les expulsa, bien por incompetencia o por edad. Entonces se produce una extraña humanización que desnuda al personaje y le provoca un aterrizaje forzoso que muchas veces termina en drama. La burbuja explota y quedan al descubierto hábitos adquiridos que, cuando la fama pierde el suflé, carecen de sentido.

