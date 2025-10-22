El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa persigue a un rival del Sporting el pasado domingo. Rodrigo Jiménez
Partido de Vuelta

Latasa no es un 'nueve'

«No tiene gol, remata siempre mordido. Tiene la calidad justa para pasar el día»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:22

El fútbol y el marketing hace mucho tiempo que enfocaron sus caminos para confluir en una burbuja, que ha convertido a los deportistas en millonarios ... y a los aficionados en el fiel consumidor que devora todo lo que brota del negocio rey. El trampantojo es tal, que en la mayoría de las ocasiones nada es lo que parece. Por eso, en el ecosistema artificial que rodea al balompié patrio se generan necesidades ficticias que abrazan su máximo esplendor en los mercados de fichajes. Las redes sociales descorchan intereses en futbolistas desconocidos que, rápidamente, con el lobby a pleno rendimiento, se transforman en superhombres imprescindibles para que el club de turno consiga sus objetivos. Así, el hincha blanquivioleta no podía entender la vida sin Lachuer o Ponceau, como si en sus botas descansara la magia de Messi y Maradona a partes iguales. El 99% los ha visto en tres highligths y cuatro vídeos filtrados por el representante avispado, pero ya lucen como estrellas en la vitrina imaginaria del personal.

