Los jugadores del Real Valladolid, al inicio del entrenamiento del pasado martes en los Campos Anexos. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

¿Es el enemigo? Que se ponga

Partido de vuelta ·

El fútbol no es la guerra, pero el Pucela va al frente con una pistola de goma y balas de papel cebolla

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

Me imagino la escena. Guillermo Almada interpreta a Miguel Gila. «¿Es el enemigo?, que se ponga». Le falta la trinchera, la bandera blanca y el ... teléfono de manivela. «¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Y a qué hora? A las siete de la mañana estamos todos acostados ¿Y no puede ser por la tarde, después del fútbol? ¿Van a venir muchos? No sé si tendremos balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten». Entiéndame la hipérbole. El fútbol no es la guerra, pero el Pucela va al frente con una pistola de goma y balas de papel cebolla. Por eso no solo no marca, sino que le cuesta una eternidad generar oportunidades aseadas. Es más de recibir. Por eso Guilherme se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo.

