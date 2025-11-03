El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amath arma la pierna para lanzar, en el disparo que acabó en el primer gol. Carlos Espeso
Almada deshoja la libretilla de Pacheta

El uruguayo reacciona con dos cambios al descanso mientras Pacheta se ahogó en su ansiedad por conservar el 0-1 antes que buscar el segundo ante un rival que estaba con el mentón en la lona

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:12

Almada se mostró avergonzado por el ridículo copero. El dardo de Riazor le dolió tanto que casi escupe a la grada. O lo que sea. ... De hecho, en su interpretación táctica de los dos últimos disgustos se ve que todavía le sangra el carácter, la herida continúa abierta después de aquel penalti last minute que le birló un punto ante el Deportivo. Esto es, Javi Sánchez, al trote en Copa, se ganó el brazalete y la titularidad por delante de Tomeo, ejecutor de la afrenta en tierras gallegas. El resultado benefició al Granada, que desnudó al central madrileño en la primera parte. El VAR le ayudó para quitar el marco al retrato que le hizo Faye en el lateral del área. El técnico uruguayo eliminó las vísceras de la pizarra en el intermedio y recuperó a Tomeo. También metió a Delgado por Biuk, que sigue en modo off.

