Jordi Romagosa y Fernando González potencian el área comercial del Real Valladolid

El Real Valladolid cuenta con nuevos responsables en su área de negocios, dentro de la nueva estructura implementada por Ignite Sports Spain. Jordi Romagosa y ... Fernando González han sido designados por los copresidentes Gabriel Solares y Enrique Uruñuela como nuevo director de desarrollo de negocio (CRO) y nuevo director comercial del club blanquivioleta respectivamente, según han publicado los dos nuevos directivos en sus perfiles de Linkedin.

«Apasionado por el fútbol y la gestión deportiva, desempeño el rol de Director de Desarrollo de Negocio en el Real Valladolid CF, donde trabajo para impulsar el crecimiento del club a través de la innovación comercial, la creación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la marca a nivel nacional e internacional. Con experiencia en generación de nuevos modelos de ingresos, patrocinio, ticketing y hospitality, lidero iniciativas que conectan al club con sus aficionados y con el tejido empresarial. Creo en el deporte como motor de conexión emocional, desarrollo económico y transformación social, y mi objetivo es contribuir a que el Real Valladolid siga consolidándose como un referente dentro y fuera del campo», expone Romagosa en su presentación de Linkedin. Este directivo, que en su cuenta de X, se define como un «mexicano de sangre catalana, posee el Grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Anáhuac México Norte y viene de trabajar durante siete años en Soccer Media Solutions y Promologistics SA como ejecutivo de ventas. Jordi Romagosa sucede a Ignacio Oruezabal, que fue relevado de su cargo dentro del proceso de despidos ejecutado por la nueva propiedad el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Fernando González Velasco ha anunciado en las últimas horas su nuevo cargo como Director Comercial en el Real Valladolid. «Es un auténtico honor unirme a una institución histórica y de referencia en España, en un puesto estratégico y un momento de ilusión junto a la nueva propiedad. Muchas gracias a Gabriel Solares, Eduardo García y Jordi Romagosa por darme vuestra confianza para asumir el reto. Realmente ilusionado de vivir esta aventura y con ganas de aportar mi grano de arena al gran proyecto que tenemos por delante. Let's go!», escribe Fernando González.

Fernando González Velasco tiene el Grado en Ciencias de la actividad y el deporte por la Universidad Autónoma de Madrid (2017-2021) y el International MBA Sports & Entertainment Management por LaLiga Business School. En su currículo figuran experiencias como preparador físico en el Madrid Club de Fútbol Femenino entre septiembre de 2020 y julio de 2021, coordinador de la academia Unión Tres Cantos de Fútbol Sala (entre 2018 y 2022), así como los cargos de Partnership Sales Executive en LaLiga (entre abril de 2022 y septiembre de 2023), Partnership Sales Manager en el Getafe CF (entre agosto de 2023 y octubre de 2025) y Partnership Sales Manager en Legends/ASM Global Europe (en las mismas fechas que sus responsabilidades en el Getafe)