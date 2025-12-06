El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amath y Ponceau celebran la victoria Carlos Gil-Roig
De nuevo, a masticar arena

Pues sí, el Pucela tenía otro paso

El equipo demostró que posee una marcha más ligera. Y que no carece de gol cuando aparece la armonía

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:13

Comenta

En un encuentro ocasional, una persona que trabaja en una residencia me comentó que uno de los internos del centro compartía conmigo localidad de nacimiento. ... Al escuchar el nombre, no caí de inmediato. Pero una referencia orientó mi memoria. Entonces, al reconocerle, esbocé una sonrisa bobalicona. Mi cabeza, qué remedio, ella es así, viajó a diversos puntos de aquella época que engloba infancia, adolescencia y primerísima juventud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  7. 7

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  8. 8

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  9. 9

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  10. 10

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pues sí, el Pucela tenía otro paso

Pues sí, el Pucela tenía otro paso