El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada, observado por Alani, en el banquillo de Cádiz el pasado domingo. Manuel Esteves-Factoría 9
De nuevo a masticar arena

Lista de WhatsApp idónea para Almada

Exigimos a 'nuestros' futbolistas que corran y peleen creyendo que así se garantiza el objetivo

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:24

Comenta

Todas las mañanas, Julio, padre de Julio, me envía un mensaje –un WhatsApp, decimos, confundiendo sustancia con medio– en el que encuadra una especie de ... aforismo bajo el rótulo 'La frase del día'. Todas las mañanas, por supuesto, lo leo; el que lo haga caso, que lo asuma como consejo, también por supuesto, es harina de otro costal. Sin embargo, mi cabeza obra así, de tanto en tanto juego con la frasecita, pretendo adecuarla a algún contexto cercano sobre el que ande cavilando. Así que, cuando corresponde escribir sobre el Pucela, blanquivioleta y en botella: interpreto la frase con clave en el último partido, en el desempeño global del equipo en un periodo determinado, en alguna circunstancia concreta, en algún protagonista…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  3. 3

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  4. 4

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  7. 7 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  8. 8

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  9. 9

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  10. 10

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lista de WhatsApp idónea para Almada

Lista de WhatsApp idónea para Almada