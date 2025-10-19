El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las integrantes de las Vallkirias lucen radiantes en el túnel antes de saltar al césped del estadio Zorrilla. Rodrigo Jiménez
De nuevo, a masticar arena

Como en casa, en ningún sitio

«Las Vallkirias, rodeadas de la afición pucelana: una comunidad dentro de una comunidad»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:15

Cuentan que un obispo, ante la inminente defunción de un sacerdote de su diócesis, y con la voluntad de ungirle con el óleo de los ... enfermos, con el ánimo de reconfortarle espiritualmente, acudió al domicilio del párroco. «Sea enhorabuena, padre. Esta noche –acarició con palabras el prelado– gozará usted de su presencia en la casa del padre». «Ya –objetó resignado el cura, pretendiendo no contrariar a su superior ni, por supuesto, caer en herejía–, pero como en casa de uno... en ningún sitio».

