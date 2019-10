Joaquín asegura que se encuentra «bien en el perfil izquierdo», dispuesto para jugar ante el Atleti Joaquín recibe el abrazo de Guardiola y Ünal tras el gol conseguido en Cornellá que después sería anulado a instancias del VAR. / LOF El central almeriense, que apunta a titular por los problemas físicos de Salisu, reconoce que esperaba tener más minutos en este inicio de temporada LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 2 octubre 2019, 14:25

Es sin duda uno de los grandes damnificados de la competencia que hay esta temporada en el primer equipo. Salvo en muy contadas excepciones, Joaquín Fernández siempre ha cumplido con nota cuando ha entrado en el once y el domingo dejó una nueva muestra, supliendo a Salisu en el perfil izquierdo e incluso incorporándose al ataque con un remate que acabó en gol, anulado posteriormente desde la sala VAR.

Joaquín Fernández (Almería, 1996) ha vuelto, en principio para quedarse por los problemas físicos de Salisu. «Me encuentro bien y con muchas ganas. En estas seis jornadas no he podido participar y ahora me toca esperar la decisión del míster», ha apuntado, reconociendo que esperaba contar con más minutos de juego. «Es verdad que podía parecer que este año podía tener más minutos y continuidad pero son cosas del fútbol».

El debate sobre la idoneidad de que juegue o no como central en el perfil izquierdo lo ha zanjado asegurando que es decisión del técnico, y que él está dispuesto a jugar donde se le necesite. «Todas las decisiones son del entrenador, que es el jefe de la plantilla. Yo me encuentro bien en ese perfil, he trabajado ahí toda esta semana y si tengo que jugar ahí como en Cornellá creo que estoy preparado. Pero ya digo que es una decisión del entrenador», ha explicado, insistiendo en que después de como terminó la temporada pasada, confiaba en contar más para el entrenador. «Esperaba tener continuidad, no por la marcha de Calero porque el año pasado terminé jugando y estaba él, pero esto es fútbol, es muy cambiante y tienes que estar al pie del cañón para estar preparado».

Al central andaluz, tal y como ha asegurado, no le duelen prendas en felicitar a Salisu por su buen arranque de temporada. «Es un chico al que ya conocíamos del año pasado, tiene mucho potencial, se le ha dado la oportunidad y ha sabido aprovecharla. Yo me alegro por él. Al fin y al cabo esto es un equipo de 25 jugadores y todos tenemos que sumar porque la liga es muy larga. Nos va a tocar sufrir, así que mejor hacerlo en equipo todos juntos», ha señalado, confesando que no lo ha pasado bien, «siempre que no juegas es complicado pero pensando en el bien del equipo lo que toca es trabajar más para que llegue la oportunidad».

Sobre el próximo rival, Joaquín espera al Atlético de la Champions. «El Atleti es un grande de la liga, tiene muchas versiones y potencial para jugar distinto, por lo que intentaremos jugar nuestras opciones para pillarles desordenados», destacando el duelo siempre intenso con Diego Costa. «No le voy a descubrir parece que te saca de quicio, va al choque y es difícil de marcar. Intentaremos contrarrestarlo porque si está cómodo será malo para nosotros».

Por último ha hablado sobre la vuelta a Zorrilla y los problemas que tiene el Valladolid cuando juega ante su público. «Nos pesa brindarle la victoria a nuestros aficionados, por eso tenemos que intentar jugar como lo hacemos fuera, más pausado. Las prisas no nos tienen que llevar a ir más rapido. Hay que tener más pausa y calma porque al fútbol se juega pensando. Esperemos que con equipo fuerte como el Atleti la tengamos», ha apuntado.

Javi Moyano charla con los jugadores del Carramimbre, Aboubacar, Astilleros y Sergio de la Fuente.

San Emeterio se retira antes de tiempo por un golpe

La sesión matinal de entrenamiento ha terminado con un susto ya que Fede San Emeterio se ha debido retirar antes de tiempo por un golpe sufrido tras un choque con Joaquín. En principio todo apunta a que se ha quedado en el golpe aunque se le va a explorar para determinar el alcance. «Ya está bien, ha sido un encontronazo y se le ha dormido un poco la pierna, pero no ha ido a más», ha señalado poco después Joaquín.

Además, no han participado del entrenamiento Alcaraz (lesión en el aductor), Anuar (traumatismo en las cervicales), Porro (contractura en la espalda), Javi Sánchez (distensión en los tendones del tobillo) y Salisu (el club no ha dado ningun parte médico), que ya causó baja por descanso programado en la sesión del pasado lunes. Varios jugadores del filial han completado el grupo, caso de Kike Pérez, El Hacen y Stiven Plaza.

La plantilla ha recibido la visita en los Anexos de los jugadores del CBC Valladolid Sergio de la Fuente, Seydou Aboubacar y Astilleros.