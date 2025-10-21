El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trilli trata de parar a Juan Otero el pasado domingo en Zorrilla.

Trilli trata de parar a Juan Otero el pasado domingo en Zorrilla. Rodrigo Jiménez

La resaca de los cambios en el Real Valladolid

Reflexiones de pizarra ·

Acabar con dos extremos fundidos por el esfuerzo como laterales de recorrido y tres centrales fuera de sitio es muy desafortunado

Javier Yepes

Martes, 21 de octubre 2025, 19:20

Comenta

Ha bastado que transcurriesen apenas unas pocas horas de la derrota del Pucela en Zorrilla frente al Sporting para que un buen numero de voces ... discrepantes salten a la palestra poniendo en solfa las decisiones tomadas por el cuerpo técnico, y más en concreto las que afectan a los cambios realizados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La resaca de los cambios en el Real Valladolid