Supongo que de existir el ideario del entrenador ideal debe de figurar en él un capitulo dedicado a los cambios en el cuál se especifiquen ... motivos, momentos e idoneidad en la realización de los mismos. En este suponer probablemente se subraye que está terminantemente prohibido quitar al mejor por aquello de no favorecer al contrario.

Y en este último apartado entiendo que ayer el cuerpo técnico se saltó la letra escrita al retirar a Marcos André del campo sin lesión o petición expresa, al menos aparente, que lo justificase, simple criterio técnico. ¿Respetable?, seguro que sí. ¿Inexplicable?, seguro que también.

Vale que de salida Guillermo Almada intentase repetir la dupla de un '9' con Delgado como sustituto de Latasa y volver al falso'10' de Marcos André como hiciese frente al Dépor hace dos semanas. Correcto.

Marcos lo estaba haciendo francamente bien, al tiempo que con sus movimientos ayudaba en tarea atacante a un Delgado trabajador pero sin mayores réditos.

Todo bien hasta ahí, máxime si tenemos en cuenta que Amath a pierna cambiada y Federico a puesto inventado no eran capaces de generar el juego necesario por fuera que rindiese rédito. Fue una primera mitad en la que destacaba, por encima de cualquier otra consideración, la insoportable cantidad de errores en el pase y la nula continuidad de juego. Ponceau parecía mucho menos y Juric no daba a basto a recuperar balones, con sus consiguientes pérdas posteriores, lastrados ambos por la nula posibilidad de continuar juego, al no disponer de un tercer volante de verdad.

Era obvio que aquello tenía una única solución que pasaba por meter a Chuki como tercer volante por Delgado, y a Biuk como extremo de verdad por Peter Federico, que amén de golpeado no tenía su día bueno.

Una decisión que Almada vino a poner en práctica en el minuto 56 con el error decisivo de prescindir del único que era imprescindible.

La entrada de Chuki vino a equilibrar el juego de medio campo, mientras Biuk ayudaba a que Bueno fuese mejor y la banda izquierda existiese; item más por el costado diestro para dejar constancia de que Amath es de derechas como exterior.

El canterano senegalés demostró que su capacidad de asociarse en ataque con Alejo, al tiempo que su ayuda en defensa, son realmente notorias.

Una vez más, los cambios dan razón, con sus luces y sombras, a quien los ejecuta. Y lo vienen a hacer con la misma intensidad que le quitan cuando propone el once de inicio. Lo de ayer lo deja meridiano.