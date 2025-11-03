El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Sánchez se lamenta tras fallar una clara ocasión de gol. C. Espeso
El análisis

Castigo y cambios

«Hace ya tiempo que aprendí que «castigar al bueno» por un error futbolístico, lo que realmente era un castigo para el equipo»

Javier Yepes

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

Hace ya tiempo que aprendí que «castigar al bueno» por un error futbolístico, por grave que pudiese parecer, lo que realmente constituía era un castigo ... para el equipo por privación de concurso. Ante el Granada Tomeo, con su ausencia inicial y su presencia final, vino a corroborarlo.

Castigo y cambios