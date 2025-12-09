El actual juego del Real Valladolid: discrepancias entre IA e IN

Si tuviésemos que cuantificar los problemas de juego que aquejan al Pucela, tres apuntes resolverían la duda. A saber: la alineación de inicio, el posicionamiento ... posterior de los hombres y la ubicación de las tres líneas.

Sin embargo, la balsámica, merecida y hasta corta victoria obtenida en tierras oscenses deja luz, resuelve problemas y cambia conceptos. O sea, que de un plumazo y con ese marcador el equipo ha abierto tres vías de solución para cerrar tres problemas tan graves como sostenidos en el tiempo. Vayamos pues por partes y dejemos una última para valorar el choque entre IA e IN en clave blanquivioleta.

En lo que a la alineación de inicio se refiere, el debate abierto en la posición de volante de ataque –llámenlo '10' si prefieren- lo cierra de un plumazo la actuación de Iván San José 'Chuki'. Por si alguien dudaba de que entre dos 'nueves' juntos en la punta o un 'nueve' junto a un 'diez'… pues la ofensa de la duda la vino a rubricar el chaval de La Victoria. Una duda que jamás albergué, so pena de que el fútbol no hubiese encontrado hueco a Pelé, Francescoli, Bochini, Zidane, Platini u Óscar González Marcos aquí en el Pucela por poner 'solo' seis ejemplos. Pero sigamos.

No se sostiene que este chaval no sea del inicio en todos los partidos. Y no se sostiene por varias cuestiones todas ellas decisivas. Es obvio que es deseo de el club renovarle, como activo importante que es, por edad, condiciones, atractivo de cara a equipos de superior categoría y por tanto, y resumiendo, porque entre lo que debe aportar en el verde y lo que puede dejar en los despachos, mediante una venta, el Real Valladolid se juega mucho.

¿Y como si es tan bueno y tan importante no juega asiduamente?, enunciando la pregunta del millón; pues salvo que se trate de darle argumentos a su agente para que le convenza de marcharse a otros lares, no tiene otra explicación razonable.

En ese segundo punto al que hacía mención más arriba y que hace alusión al cambio de sitio natural de alguno de los jugadores que componen alineación de inicio, es obvio que llama la atención poderosamente la sustentada por ambos extremos. Y quiero aprovechar, hoy precisamente que Peter Federico ha realizado una actuación magnífica, coronada por dos tantos de calidad, para explicar ¡como él mismo ha dejado patente! su no idoneidad en la derecha del ataque.

Y se ha venido a explicar como lo hacen los futbolistas y mejor se les entiende: con los hechos, que no con las palabras. Posiblemente manifieste que le gusta más la derecha y que es ahí donde más ha sido alineado. ¿Posiblemente?…¡posiblemente! Sin embargo, el mozo dominicano habló alto, claro y expresándose con mayúsculas, a la hora de rematar con su pierna izquierda, la buena, en posición de interior izquierdo. Y en el segundo de su cuenta se vino a incorporar de fuera adentro para llegar y embocar con su pierna buena de nuevo. Ahí lo dejo. El resto, me parecen conjeturas o milongas. El otro caso, en clave bicolor lo dejaron claro Amath y Biuk con sus derechas respectivas.

El tercer punto, el de un equipo hasta el pasado sábado descolocado por lo distante de sus tres líneas y la falta de cohesión entre ellas, pienso que el cuerpo técnico apoyado en la inercia ganadora de sus hombres a lo largo del encuentro, vino a resolverlo marcador mediante.

Pero es claro que un equipo cada vez más asentado atrás, que empieza en un portero/baluarte de prestaciones inmejorables, y que viene a continuar en una línea de cuatro inamovible y cada vez más solvente, juega con cartas marcadas por el éxito. Unos naipes, con dos jugadores en la medular como Ponceau y Juric a los que solo le falta la guinda de Chuki para consolidarse como trio de ases.

Unas cartas a las cuales la IN (inteligencia natural) de nuestro técnico debe manejar mejor que si se hace eco de esos xG (bytes mojados que refiere Arturo Posada) que vinieron a dejar con el «culo al aire» a tanta inteligencia -y tan poco natural- el pasado sábado. A Guillermo Almada, en mi humilde opinión, solo le queda resolver, con la puesta en su sitio de Federico como 'once tirado atrás', la única duda de Biuk y Amath para la otra banda. Con margarita y pétalos en mano: ¡éste sí, éste no!... Y lo que salga, IN mediante.