Hidalgo ve un Real Valladolid «muy valiente hacia adelante» y que corre «riesgos»

El Deportivo de La Coruña pondrá a prueba este domingo en Riazor su racha de malos resultados ante un Real Valladolid que también renquea. ... El equipo de Antonio Hidalgo, que sólo ha sacado dos puntos en los últimos cuatro partidos y encadena dos derrotas, recibe a un Pucela que muestra «muchísima intensidad» en su juego y que crea «muchísimas situaciones de estrés a la primera línea», en palabras del técnico deportivista. «Son muy valientes hacia adelante, pero eso también tiene su riesgo», añade Hidalgo. «Empezaron bien, pero ahora tienen una racha algo peor. Es un equipo hecho para estar en la parte alta, que nos pondrá en situaciones difíciles. Debemos estar pendientes para no facilitarles las cosas en esa gran presión que hacen. Será un partido igualado, como todos en la categoría, y que se decidirá por detalles».

Antonio Hidalgo, técnico que el Real Valladolid tanteó la campaña pasada cuando entrenaba al Huesca, apuesta por «navegar el vaivén de emociones» que supone una Segunda División en la que resultan frecuentes los altibajos. «Los equipos que saben hacerlo tienen muchísimo ganado. Todos queremos ganar de tres en tres. La exigencia aquí es alta. El otro día la afición del Deportivo nos demostró que está al mil por mil. Es una bendición y una gozada trabajar en este club y en esta ciudad. Creo que el camino es el esfuerzo y el sacrificio. Aparte de eso, tenemos un gran talento. Si ponemos lo primero antes que lo segundo, vamos a estar más cerca de conseguir los éxitos».

Adicionalmente, el entrenador del Deportivo de La Coruña, recordó durante su comparecencia de este viernes que hay que «saber la dificultad» que supone «cualquier partido contra cualquier rival de la categoría» y que no se puede perder «la calma». «Lo importante es mantener una mentalidad fuerte para afrontar las situaciones, querer sufrir, porque esto es la vida. Debes querer sufrir para poder mejorar, para poder ir al límite. Si eres capaz de todo eso, todo va a venir mucho mejor».

Hidalgo resaltó que el Dépor es el equipo de Segunda División «que más remata en el balón parado». «El trabajo está, pero debemos sacar más rendimiento y aprovecharlo. Vamos al milímetro con esas situaciones y seguiremos insistiendo».