El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La proyección de 'Tres adioses', de Isabel Coixet, pone el broche a la inauguración de la Seminci
Antonio Hidalgo, durante un partido del Deportivo en Riazor LaLiga

Hidalgo ve un Real Valladolid «muy valiente hacia adelante» y que corre «riesgos»

El entrenador del Deportivo de La Coruña apuesta por «navegar el vaivén de emociones» que suponen las rachas cambiantes en Segunda

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:31

Comenta

El Deportivo de La Coruña pondrá a prueba este domingo en Riazor su racha de malos resultados ante un Real Valladolid que también renquea. ... El equipo de Antonio Hidalgo, que sólo ha sacado dos puntos en los últimos cuatro partidos y encadena dos derrotas, recibe a un Pucela que muestra «muchísima intensidad» en su juego y que crea «muchísimas situaciones de estrés a la primera línea», en palabras del técnico deportivista. «Son muy valientes hacia adelante, pero eso también tiene su riesgo», añade Hidalgo. «Empezaron bien, pero ahora tienen una racha algo peor. Es un equipo hecho para estar en la parte alta, que nos pondrá en situaciones difíciles. Debemos estar pendientes para no facilitarles las cosas en esa gran presión que hacen. Será un partido igualado, como todos en la categoría, y que se decidirá por detalles».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  3. 3 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  6. 6 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  9. 9 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hidalgo ve un Real Valladolid «muy valiente hacia adelante» y que corre «riesgos»

Hidalgo ve un Real Valladolid «muy valiente hacia adelante» y que corre «riesgos»