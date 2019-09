Hervías: «Después de tantos meses echaba de menos hasta las críticas de los periodistas» Pablo Hervías conduce el balón ante la presencia de Roberto Torres. / Villamil El riojano reapareció ante Osasuna después de siete meses en el dique seco por una lesión en el ligamento de su rodilla izquierda. «Esto me ha hecho más fuerte mentalmente», asegura LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 17 septiembre 2019, 13:55

Muchas vueltas ha dado la cabeza de Pablo Hervías en los últimos seis meses. La operación, la recuperación en Eibar, los viajes hasta Valladolid con las muletas a cuestas, los partidos por televisión con la pierna en alto, las duchas a la pata coja,... Los típicos '¿por qué yo?', '¿qué hice mal?' De marzo aquí la travesía ha sido larga. Muy larga. «Y muy dura», asiente Pablo. «Cuando te tienes que operar tu cabeza cambia y sabes que tu día a día va a cambiar. Estaba tirado en el sofá en Logroño, tenía un babero puesto y me tenía que ayudar para levantarme, para mear,... Luego ves que vas mejorando, yendo poco a poco al gimnasio,... Cuando vosotros estábais de fiesta por la celebración de la permanencia yo me levantaba a la ocho para ir al gimnasio», explica.

Su relato es lento y pausado, como queriendo masticar todas las sensaciones que ha sufrido para olvidarlas. «¡Pero ya por fin estoy aquí!», exclama. «He echado de menos hasta las críticas y a los periodistas». Y esta mañana los ha tenido enfrente para contar una experiencia que le ha ayudado a madurar y a ver la vida de otra forma.

«Me ha hecho muy fuerte mentalmente porque cuando me pasó esto, yo tenía miedo por ver cómo iba a ir la recuperación. El peor día fue el de la operación, que casi no pude dormir. Los demás los he llevado genial, no he dado problemas a los padres ni a la novia. ¡No te queda otra! Buscas pequeñas motivaciones para notar alguna mejoría», ha apuntado al término del primer entrenamiento de la semana, al que han faltado Waldo, por descanso programado, y Javi Sánchez en su última fase por molestias en un tobillo.

Ahora Hervías ya puede hablar de lo que le pasa en un campo de fútbol y no fuera. «¿El gol a Osasuna? Le pego igual desde los dos lados. En pretemporada contra el Sporting en Palencia le pegué parecido y tenía claro que aunque estuviese lejos si le pegaba como le pegué al menos iba a sacar un córner. Luego salió mejor imposible», explica, colocando ese tanto el segundo en su ránking particular. «Igual el mejor fue el que le hice también a Osasuna el año del ascenso. ¡Pero a Osasuna le tengo cariño, eh! Es una casualidad que les haya metido dos goles de falta. Les tengo mucho aprecio, por compañeros y también por el entrenador que tienen».

Acababa de entrar al campo unos minutos antes y el riojano tenía muy claro dónde celebrar si marcaba. «Los médicos durante la semana pasada me dijeron que iba ser un gran día, y creo que fue Alberto el que me dijo que si jugaba iba a hacer gol, así que me fui por ellos», recuerda, sin olvidar sus madrugones en Eibar. «También los de Eibar saben que va por ellos el gol. Y los médicos del club también, han sufrido conmigo en Estados Unidos y los atrasos en la recuperación, y va para ellos».

Última fase

Esas molestias que retardaron su integración con el grupo no fueron sino los últimos coletazos de una lesión que ya es historia. «Lógicamente tenía que tener cuidado con la rodilla izquierda y las infiltraciones son para mejorar, pero el proceso ha sido el normal. Ya no noto nada», reconoce. «Nunca he tenido miedo a lesionarme. Noto mi rodilla muy estable y si pensase en ello no viviría».

Ahora Hervías se centra en los últimos pasitos para integrarse de manera definitiva al grupo. «Lo primero era entrar en convocatoria, lo segundo jugar unos minutos y ahora me queda camino pero ya con sensaciones de competición», asegura, tranquilo porque es muy consciente de lo que el técnico piensa de él. «He hablado mucho con él en pretemporada y no necesito escucharle en rueda de prensa para saber lo que piensa de mí».

Analítico y crítico cuando toca, el jugador riojano valora la evolución que ha sufrido el Valladolid en los últimos meses, teniendo como referencia al equipo que cerró la temporada pasada. «Con balón estamos bastante bien, los primeros diez minutos con Osasuna fueron fantásticos metiendo al rival en el área. Luego el Madrid es el Madrid, pero el Betis no te hace ocasiones y el día del Levante estuvo muy igualado. El equipo está muy compacto, más que el año pasado, y con balón estamos moviendo la pelota más rápido. Es verdad que no estuvimos bien sin balón, pero hay que mejorar», concluye.