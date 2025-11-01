El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, durante la sesión de entrenamiento del pasado jueves en los Anexos. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Guillermo Almada quiere ganar al Granada en Zorrilla «por la vía que sea»

El técnico del Real Valladolid dice que no alberga dudas sobre el proyecto y que se siente respaldado por «jugadores, director deportivo y propiedad»

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

La eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey a manos del Portugalete, equipo de la quinta categoría del fútbol español, ha dejado una ... sensación de «vergüenza» interna de la que Guillermo Almada espera reponerse este lunes en Liga frente al Granada CF (José Zorrilla, 20:30 horas) con un buen «manejo de las emociones». La consigna interna resulta clara: ganar a toda costa porque la crisis derivada del fiasco copero puede extenderse a la competición liguera si no hay un cortafuegos en forma de victoria. «Es un partido clave», concedió Almada durante su comparecencia de este sábado en Zorrilla. «Vamos a encontrarnos con las mayores dificultades, pero debemos reencontrarnos con la victoria en nuestra casa por la vía que sea. Intentaremos hacerlo jugando bien, pero si tenemos que emplear otras armas, deben estar a nuestra disposición para tratar de ganar porque precisamos sumar de tres», recalcó el entrenador del Real Valladolid.

