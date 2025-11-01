Guillermo Almada quiere ganar al Granada en Zorrilla «por la vía que sea»

La eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey a manos del Portugalete, equipo de la quinta categoría del fútbol español, ha dejado una ... sensación de «vergüenza» interna de la que Guillermo Almada espera reponerse este lunes en Liga frente al Granada CF (José Zorrilla, 20:30 horas) con un buen «manejo de las emociones». La consigna interna resulta clara: ganar a toda costa porque la crisis derivada del fiasco copero puede extenderse a la competición liguera si no hay un cortafuegos en forma de victoria. «Es un partido clave», concedió Almada durante su comparecencia de este sábado en Zorrilla. «Vamos a encontrarnos con las mayores dificultades, pero debemos reencontrarnos con la victoria en nuestra casa por la vía que sea. Intentaremos hacerlo jugando bien, pero si tenemos que emplear otras armas, deben estar a nuestra disposición para tratar de ganar porque precisamos sumar de tres», recalcó el entrenador del Real Valladolid.

Esa idea bien marcada de 'ganar como sea' y sin renunciar a todas las 'armas' posibles retrata una situación delicada para un equipo que ha destellos y cortocircuitos en Liga de manera alterna. Como sucede en cualquier situación de este tipo, el foco de los malos resultados se coloca directamente en el banquillo, pero Almada asegura no temer «nada» porque entiende que los proyectos pueden tardar en madurar, especialmente en plantillas remozadas y cargadas de juventud como la del Real Valladolid. «Yo vivo las 24 horas para el club. Me desvivo por los jugadores y estoy convencido del proyecto. Si en algún momento tengo una duda, seguramente me iré, pero no tengo ninguna. Cuando uno tiene un proyecto nuevo, todos queremos que se encauce rápidamente. Me ha pasado en algunas instituciones que ha prendido rápido, y en otras ha llevado más tiempo. Vuelvo a insistir: somos entrenadores no magos, con un plantel en el que quedaron siete u ocho jugadores y vinieron muchos futbolistas nuevos. No es una situación que hayan vivido muchos otros clubes con los que estamos compitiendo. Somos nosotros y algún caso más. Confiamos plenamente en el proyecto. Nos sentimos muy respaldados, primero por los jugadores, que son de los que dependemos. Luego, por el director deportivo y la propiedad. Estamos convencidos de que vamos a llegar a buen puerto, más allá de las dificultades que nos estamos encontrando y que son habituales en un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos, y donde muchos llegaron desfasados».

Como el fútbol vive del partido más reciente, las buenas sensaciones del choque liguero en Riazor ante el Deportivo (1-1 final, tras una gran primera parte y un ejercicio de resistencia en inferioridad en la segunda hasta el gol encajado de penalti en el minuto 97) ceden ante el fracaso sin paliativos cosechado en Copa frente al Portugalete, de Tercera RFEF. «Volví a ver este partido y no fue por falta de actitud ni de ganas. Se vio actitud en todos los jugadores. Nos equivocamos en los caminos futbolísticos, más allá de que tuvimos alguna situación en la que no mostramos la claridad deseada. Es algo que nos golpeó a todos. Todos sentimos vergüenza por lo que transmitimos a nuestra gente. Esperemos que no se repita esa mala actuación, más allá de las dificultades que hemos tenido para ganar, por los problemas para definir arriba. Esperamos que sea un mal partido, que no se repita y que nos deje enseñanzas para lo que va a venir», insistió Almada.

El entrenador del Real Valladolid recordó que los jugadores no pueden dar por supuesto que ganarán con facilidad a un rival de la quinta división del fútbol sólo por la diferencia de tres escalones entre categorías. «Eso se tiene que demostrar dentro de la cancha y nosotros no lo hicimos. No fue un buen partido futbolísticamente para nosotros y ahí estuvo el gran error, acompasado con un fallo defensivo que nos costó el partido. Todos tenemos claro el paso en falso que dimos», apuntó Almada, que recalcó que el punto de partida pasa «por una buena autocrítica», un proceso interno que se ha hecho de forma exhaustiva tras el fiasco en la Copa del Rey.

Así que la única manera de reivindicarse pasa ahora por ganar al Granada CF sin perder la buena química que existe este curso en el vestuario, más allá de los resultados. «Lo quiero puntualizar: los jugadores entrenan muy bien, con muy buena disposición. Hay un plantel sano, con buena convivencia. Uno ve muchas cosas positivas aquí por la experiencia que tiene en el fútbol y por las experiencias que me tocó vivir en otro lugar. Más tarde o más temprano vamos a dar las alegrías que indudablemente se merece nuestra afición porque la convivencia es muy sana y, a la larga, nos va a dar buenos dividendos a todos».

Con un espíritu más de inclusión que de exclusión, Guillermo Almada evitó señalar a los futbolistas, habituales suplentes en Liga, que no dieron la talla en Copa. «Obviamente, si uno aprovecha la oportunidad se le abren más puertas inmediatamente. Pero si tiene una mala actuación, seguiremos trabajando. Aquí no descartamos a nadie. Está en nuestra tarea mejorar su rendimiento colectivo e individual. También hubo algunos que tuvieron buenas actuaciones individuales, por más que lo importante sea el colectivo».

En este punto, el entrenador blanquivioleta volvió a recodar que «los jugadores tienen sus vaivenes», especialmente si son jóvenes porque la juventud comporta que sean «irregulares». «Uno trata de que no suceda y tenemos que afrontarlo para buscar el mejor nivel individual de todos», remachó

El Granada CF que entrena el exblanquivioleta José Rojo 'Pacheta' es un equipo «con buenos delanteros, que se desempeña con un fútbol rápido y mucho por la banda», en palabras de Almada. Sin embargo, el técnico del Real Valladolid lanza una frase que obliga a la reflexión: «Ya lo hemos visto en el partido de Copa del Rey entre semana. A veces los principales rivales somos nosotros mismos. Debemos seguir por la línea ascendente que teníamos, más allá que se nos ha dificultado efectivizar todo lo bueno que veníamos haciendo antes del partido de Copa. Debemos tratar de sortear la oposición que nos proponga el rival para sumar tres puntos. Sabemos que encontraremos dificultades porque es un equipo que tiene buenos jugadores, sobre todo en la parte ofensiva».

Las dificultades en el próximo partido frente al Granada se complican en la vanguardia blanquivioleta. Almada no podrá contar con el sancionado Marcos André en punta, tras la expulsión del brasileño ante el Deportivo. Además, Juanmi Latasa aún sufre los efectos de un virus estomacal que ha causado vómitos y diarrea en media plantilla durante los últimos días. «No está descartado, pero vamos a esperar hasta mañana [domingo] y esperamos que se pueda recuperar». La opción del delantero juvenil Mario Domínguez para entrar en la convocatoria se evapora ya que también arrastra molestias. El entrenador no podrá contar con el central Mohamed Jaouab, que volvió a recaer en el entrenamiento previo al choque de la Copa del Rey, con molestias en la ingle. Igualmente, está descartado el lateral izquierdo Iván Garriel tras pasar por el quirófano.