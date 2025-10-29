Guillermo Almada achaca la eliminación en Copa a la «falta de fútbol» del Real Valladolid

Falta de fútbol, falta de fútbol y más falta de fútbol. Las explicaciones de Guillermo Almada ante el ridículo perpetrado por el Real Valladolid en ... la primera ronda de la Copa del Rey pasaron por un argumentó machacón. No hubo falta de actitud, sólo falta de fútbol. «Estamos bastante dolidos porque teníamos otras expectativas. La pelota pasó en el aire y ellos aprovecharon su oportunidad. Las pocas que generamos nosotros las definimos mal. Aunque nos duela, lo hicimos mal», constató el entrenador del Real Valladolid tras caer eliminado por 1-0 ante el Club Portugalete, un equipo de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol nacional.

«La pelota anduvo en el aire», insistió Almada. «No hubo falta de actitud. Pelearon. Lo que nos faltó fue fútbol, abrir su defensa. Nos faltó fútbol para generar situaciones y responder a lo que ellos nos proponían. Nos faltó precisión y más categoría», añadió el entrenador blanquivioleta, con su habitual verbo pausado en sala de prensa.

Sí admitió Almada que el 1-0 ante el Portugalete «es para estar molesto». «No es la imagen que queremos dar. Teníamos las expectativas de pasar y, cuando no lo haces, estás molesto. No creo que haya sido la actitud. Nos faltó fútbol. Los partidos se ganan con fútbol. No rehusaron a la lucha, la entrega, la pelota por arriba. Fue algo más futbolístico que otra cosa. Nos vamos doloridos y pedimos perdón a nuestra afición. Es lo único que podemos solicitar desde este lugar. Y tratar de mejorar».

Por enésima vez, Almada repitió un «nos faltó fútbol» para «sobrellevar lo que propuso el rival» «No pudimos concretar nuestras pocas chances. Estamos molestos porque queríamos pasar de ronda». El entrenador del Real Valladolid recordó que «los partidos se ganan con goles» y que en La Florida el equipo no generó tanto como en partidos anteriores de Liga. «En el campeonato juegan de otra manera, no tan defensivo, con menos pelota en el aire. Nos tenemos que adaptar, pero no lo hicimos en la parte futbolística. Haremos un análisis más profundo de las individualidades para tratar de ganar en Liga», finalizó.

«