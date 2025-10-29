El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Real Valladolid aplauden a los aficionados desplazados a Portugalete tras la eliminación en Copa Marcos Calvo-Factoría 9
El entrenador

Guillermo Almada achaca la eliminación en Copa a la «falta de fútbol» del Real Valladolid

El técnico blanquivioleta pide «perdón a la afición» y lamenta que el equipo no aprovechase las pocas oportunidades de gol

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:51

Comenta

Falta de fútbol, falta de fútbol y más falta de fútbol. Las explicaciones de Guillermo Almada ante el ridículo perpetrado por el Real Valladolid en ... la primera ronda de la Copa del Rey pasaron por un argumentó machacón. No hubo falta de actitud, sólo falta de fútbol. «Estamos bastante dolidos porque teníamos otras expectativas. La pelota pasó en el aire y ellos aprovecharon su oportunidad. Las pocas que generamos nosotros las definimos mal. Aunque nos duela, lo hicimos mal», constató el entrenador del Real Valladolid tras caer eliminado por 1-0 ante el Club Portugalete, un equipo de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Guillermo Almada achaca la eliminación en Copa a la «falta de fútbol» del Real Valladolid

Guillermo Almada achaca la eliminación en Copa a la «falta de fútbol» del Real Valladolid